Per Rai 2 il palinsesto tv 2021/2022 è ricco di tante novità e programmi. La seconda rete della tv di Stato si prepara a vivere e a farci vivere un’intensa stagione televisiva. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità e i programmi che andranno in onda su Rai 2, presentati durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2021-2022.

Rai 2 palinsesto tv 2021/2022: tutti i programmi

La seconda rete nazionale si prepara a vivere un compleanno importante, Rai 2 per i suoi 60 anni festeggerà con una prima serata condotta da Stefano De Martino dal titolo “I miei primi sessanta anni” in onda il 4 novembre. 1961-2021: dal boom economico alla pandemia, come si sono modificate le abitudini televisive degli italiani.

Il palinsesto di Rai2 sarà caratterizzato dalla conferma di programmi di successo ma anche da tante novità. Tornano nel daytime della prossima stagione tv I Fatti Vostri, Ore 14 e Detto Fatto. Tra le novità abbiamo Tutto fa domenica, Dolce Quiz, Cook50, Un parola di troppo e Il Provinciale. L’eccellenza medica nel nostro Paese sarà invece raccontata da: Check up. Non mancheranno la comicità, i docureality-entertainment, i talk e al factual, l’informazione, l’approfondimento e l’attualità, la fiction italiana e internazionale con prodotti in prima visione assoluta

Il palinsesto di prime time di Rai 2

Lunedì

Si trasferisce all prima serata del lunedì sera Quelli che, per commentare con ironia non solo il weekend sportivo ma anche tutta l’attualità. Confermati alla conduzione Luca, Paolo e Mia Ceran. A dicembre arriverà il programma divulgativo Kalipè – A passo d’uomo, condotto da Massimiliano Ossini che mostrerà le bellezze del nostro Paese e del mondo.

Martedì

Protagonista del martedì è il grande intrattenimento. Nel periodo autunno/inverno si partirà con un nuovo docu-reality i cui protagonisti saranno giovani dai 14 ai 18 anni, che studieranno la magia sotto la guida di straordinari maestri. Si tratta di Voglio essere un mago! Da novembre a dicembre torna con una nuova stagione Il Collegio.

Mercoledì

E’ la serata della fiction. Si partirà con le nuove puntate de L’ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Seguirà poi la seconda stagione di Volevo fare la rockstar. Infine tornerà la seconda stagione di Mare Fuori, una storia di riscatto e di denuncia che ruota intorno alle vicende di un gruppo di ragazzi finiti nel carcere minorile di Napoli.

Giovedì

Il prime-time del giovedì inizierà con una serie di film in prima visione. A seguire, cinque appuntamenti curati da Rai Documentari che riguarderanno l’attualità e il costume. Atteso per il 4 novembre un appuntamento molto speciale per Rai2, condotto da Stefano De Martino: I miei primi 60 anni. Una grande serata, per celebrare i 60 anni dalla nascita della seconda rete nazionale. Una reunion di un largo numero di protagonisti di questi 60 anni e il ricordo dei programmi più belli realizzati in questi sei decenni. A seguire arriverà Pino Insegno con Liberi tutti, programma dedicato ai cosiddetti ‘giochi di fuga’. Due squadre composte ognuno da tre talent si sfideranno in una serie di prove atte a consentire l’avanzamento tra le stanze, gli enigmi e i trabocchetti di una vera escape room.

Venerdì, Sabato e Domenica

Nel fine settimana Rai 2 schiererà le serie targate Usa in prima visione assoluta. Il venerdì ritornano i protagonisti di N.C.I.S. (anno 18), affiancati da The Good Doctor (anno 4) e The Resident (anno 4). Il sabato, sarà il turno delle squadre di S.W.A.T. (anno 4), The Rookie (anno 3) e Bull (anno 5). La domenica, in avvio di stagione torneranno le squadre del ‘franchise’ NCIS con NCIS: Los Angeles (anno 12) e NCIS: New Orleans (anno 7).

Rai 2: le seconde serate

La seconda serata sarà interamente dedicata all’intrattenimento e in particolare alla comicità e all’approfondimento.

Lunedì

Teatri aperti, 5 commedie dialettali napoletane con grandi interpreti da Carlo Buccirosso a Lello Arena e molti altri, per supportare un settore, quello del teatro, così duramente colpito dalla pandemia. A seguire un appuntamento settimanale di approfondimento sulla musica: Tonica, condotto da Andrea Delogu: classifiche, esibizioni live, attualità musicale e rubriche tematiche.

Martedì

Pierluigi Diaco torna con Ti sento. Interviste intime con personaggi noti al grande pubblico che saranno coinvolti in un’esperienza ‘sonora’.

Mercoledì

Spazio all’informazione con Restart, programma di approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi. Un appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica italiana.

Giovedì

Dopo Vitalia condotto da Alessandro Giuli (in onda dall’11 agosto), arriverà Followers, programma di infotainment settimanale. In studio personaggi noti, polemisti e giovani emergenti dal mondo del web. “Followers” alternerà gli spazi classici del talk con reportage e inchieste sul mondo della comunicazione, in particolare per quanto riguarda il web.

Venerdì, Sabato e Domenica

Il venerdì sarà la volta di Onorevoli confessioni, programma di costume condotto da Laura Tecce con al centro personaggi politici che parleranno delle loro passioni private. Non mancheranno le sorprese di alcuni ospiti: un amico d’infanzia, un genitore, un fratello, un insegnante, un artista o un personaggio molto amato dall’intervistato.

La serata si concluderà con la terza edizione di O anche no, condotto da Paola Severini Melograni, dedicato all’inclusione e alla solidarietà, realizzato con Rai per il Sociale, in cui il tema della disabilità verrà affrontato con intelligenza e ironia. Il sabato si conferma lo storico Tg2 Dossier e la domenica si rinnova l’appuntamento con il celebre approfondimento sportivo: La Domenica Sportiva.

Il day time

Domenica

Il day time è stato completamente modificato. Due protagoniste d’eccezione Paola Perego e Simona Ventura, alle 11.10 condurranno Tutto fa domenica: due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento. Alle 15.30 sarà Rai Documentari ad intrattenere il pubblico della domenica con una serie di approfondimenti.

Da Lunedì al Venerdì

Il palinsesto infrasettimanale dalle ore 8:30 del mattino alle ore 18:45 sarà interamente occupato da produzioni originali di Rete, del Tg2 o di Rai Sport. Si inizierà alle 8:30 con le news del Tg2 e si andrà con Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni che, accompagnati dalla musica dal vivo intratterranno i telespettatori di Rai 2. Alle 10:00 tornerà il Tg2 con il proprio spazio di approfondimento quotidiano, seguito da una nuova edizione delle news e dal notiziario sportivo a cura di Rai Sport.

Alle 11:10 linea a I Fatti Vostri, con la nuova coppia di conduttori: Anna Falchi e Salvo Sottile. Al loro fianco: Umberto Broccoli, Manuela Aureli e Paolo Fox. Durante il pomeriggio, dopo l’informazione delle 13:00 a cura del Tg2 la programmazione proseguirà con il programma condotto da Milo Infante: Ore 14. A seguire Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. Da novembre Giancarlo Magalli condurrà, alle 17:10, Una parola di troppo, un quiz culturale che giocherà sull’uso della lingua italiana.

Sabato

Alle 11:15 tornerà su Rai2 Check up, che racconta l’eccellenza medica del nostro Paese. Alle 12:00 sarà la volta dei programmi dedicati alla cucina: si partirà ad ottobre con Dolce Quiz, condotto da Alessandro Greco insieme ai coniugi Ernest Knam e Alessandra Mion, tra quiz, ricette e divertimento. Samanta Togni, a fine novembre condurrà Cook50, programma dedicato a tutti coloro che amano cucinare ma non hanno mai abbastanza tempo per farlo.

A raccontare il territorio e le sue eccellenze alle ore 14:00 arriverà Il Provinciale, condotto da Federico Quaranta, che porterà il pubblico alla scoperta dei tesori ambientali, artistici, storici e delle eccellenze turistiche che rendono unico il nostro Paese. Chiuderà il pomeriggio Stop and Go magazine, programma incentrato sul mondo dell’auto e sulle tendenze della mobilità, la nuova edizione sarà condotta da Marco Mazzocchi e da Sofia Bruscoli.