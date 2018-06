Seconda puntata di “Ora o Mai Più”, il talent show musicale condotto da Amadeus in prima serata su Rai1: ecco tutte le anticipazioni

Torna su Rai 1 “Ora o Mai Più“, il nuovo show di Rai 1 condotto da Amadeus. Dopo il grandissimo successo di critica ed ascolti della prima puntata, tornano così ad accendersi i riflettori sugli otto cantanti alla ricerca di una seconda possibilità nel mondo della musica.

Ora o Mai Più su Rai1: seconda puntata

Venerdì 15 giugno 2018 alle ore 21.25 circa torna su Rai 1 il nuovo talent musicale “Ora o mai più“. Conduttore e padrone di casa Amadeus. E’ lui che ha lanciato la sfida a otto cantanti pronti a tornare alla ribalta dopo un periodo difficile della propria vita lavorativa o personale.

Otto gli artisti in gara pronti a mettersi in gioco. Otto voci che hanno scalato le classifiche di vendita con un loro brano, ma che successivamente per motivi – professionali o semplicemente personali – sono finiti in una zona d’ombra del mercato discografico. Una zona da cui non sono più riusciti a venire fuori.

La seconda puntata di “Ora o Mai Più” vedrà entrare in gioco un nuovo cantante. Si tratta di Francesca Alotta che sostituisce Donatella Milani costretta a ritirarsi per motivi familiari. L’interprete di “Non Amarmi” sarà guidata da Fausto Leali durante questa sua avventura alla ricerca di una seconda change.

Ora o Mai Più: concorrenti

Massimo Di Cataldo, invece, è seguito da Patty Pravo, mentre Marco Armani è guidato da Red Canzian, artista e produttore discografico che in passato ha lavorato proprio al disco di debutto del cantautore.

A Loredana Bertè, invece, è affidata la rinascita artistica e musicale di Alessandro Canino, il cantante che nel 1992 trionfava nelle radio e a Sanremo con la hit “Brutta“. E ancora: Marcella Bella si occuperà di Stefano Sani, mentre Marco Masini di Lisa, la cantante di “Sempre” che nel corso della prima puntata ha emozionato tutto il pubblico e i telespettatori.

Valeria Rossi, per intenderci la cantante della hit “Tre Parole“, sarà accompagnata da Orietta Berti, mentre Michele Zarrillo sarà il Maestro della rinascita artistica de I Jalisse, il duo composto da Ricci e Drusian che nel 1997 trionfò a Sanremo con “Fiumi di Parole“.

Nel corso della seconda puntata gli otto concorrenti in gara duetteranno sulle note di un successo del loro Maestro e successivamente proporranno una cover. Ad accompagnare le performance degli otto cantanti in gara sarà la grande Orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Tutti i concorrenti saranno votati dai Maestri e dal pubblico in sale. Al termine di ogni puntata sarà svelata la classifica parziale. Ricordiamo che al cantante vincitore della prima edizione di “Ora o Mai Più” sarà offerta la possibilità di pubblicare un Cd.

Potrebbe interessarti: Il sabato sera di Rai 1 nella prossima stagione tv: 5 sabati con Alberto Angela ed Ulisse 4.0