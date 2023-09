Prosegue il racconto musicale di Annalisa con il nuovo singolo “Ragazza sola“, una potente ballad scritta dalla stessa interprete con Alessandro Raina e Davide Simonetta. Il brano, in airplay radiofonico e streaming da venerdì 8 settembre, anticipa il nuovo album di inediti dal titolo “E poi siamo finiti nel vortice“.

Annalisa: “Ragazza sola è la terza anima, lo strato più profondo”

Dopo il grandissimo successo di “Bellissima” e “Mon Amour“, hit certificate triplo platino, Annalisa è tornata con “Ragazza sola“, il terzo capito del racconto che la cantautrice ha iniziato lo scorso anno. Un viaggio musicale e personale che raggiungerà l’apice il prossimo 29 settembre con l’uscita del nuovo album di inediti dal titolo “E poi siamo finiti nel vortice“. Il 2023 è stato l’anno della consacrazione definitiva per la cantante di Amici balzata ai vertici di tutte le classifiche diventando, grazie al successo di Mon Amour, la cantante donna a riprendersi la numero uno della hit parade dopo 3 anni. Un record meritatissimo, visa la qualità del prodotto e la produzione musicale ed artistica dietro ad ogni singolo progetto.

Anche “Ragazza sola” ha tutte le carte in regola per diventare una hit. Una ballad potente e moderna che tocca il cuore dell’ascoltatore grazie alla voce potente e cristallina della sua interprete. Si canta di un amore finito, ma che segna l’inizio di un cambiamento importante. Il brano, scritta dalla stessa Annalisa con Alessandro Raina e Davide Simonetta, è stato raccontato così dalla cantautrice:

Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa.

Ragazza sola di Annalisa, il testo e il video

Ecco il testo e il video di Ragazza sola, il nuovo singolo di Annalisa:

Questa notte non finisce

Voglio mille repliche

La cosa più stupida

È chiamarla l’ultima

Non sparire

Chiama, chiama, chiama

È una cosa che si impara

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

Se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno

Da questa notte

Forse non mi sento più sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola, ora, oh

Sembra sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena

Di una ragazza sola, sola

Che forse non si sente più sola

Quante volte ho pianto

Senza senso né motivo

Quante sigarette

Hanno scaldato questo viso

Sopra il tuo cuore di tenebra

C’era il mio maglione di lana

E ora, ora, ora

Questa ragazza è meno sola

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

Se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno

Da questa notte

Forse non mi sento più sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola, ora, oh

Sembra sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena

Di una ragazza sola, sola

Che forse non si sente più sola

Mai più sola

Sola

Mai più sola

Sogni al poliestere

Un amore tra i capelli

Lettere e collants

Dimenticati nei cassetti

Come questi anni

E quei diari mai aperti

Tutte quelle volte

Che sono tornata a casa da sola

Sola

Sola

Tutte quelle volte

Che sono tornata a casa da

Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola, ora, oh

Sembra sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena

Di una ragazza sola

Che da quando ci sei tu non è più sola

Guarda il video:

Annalisa live, i concerti dal Forum di Assago al “Tutti nel vortice palasport 2024”: le date

Ricordiamo poi gli appuntamenti live di Annalisa. Il 4 novembre la cantante sarà al Forum di Assago di Milano per il suo primo “Forum” già sold out. Uno show unico per cantare e ballare tutte le hit di questo 2023 pazzesco. A seguire nel 2024 il tour “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT” che vedrà la cantante esibirsi a Milano, Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma. Ecco le date dei concerti:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

Il TUTTI NEL VORTICE PALASPORT di Annalisa è organizzato e prodotto da Friends & Partners.