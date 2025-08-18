Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembre nello scenario unico dell’Arena di Verona, l’iconico teatro all’aperto che ha ospitato negli anni i più grandi nomi della musica italiana. Anche quest’anno la città veneta sarà la cornice di uno spettacolo indimenticabile, capace di unire i migliori artisti del momento con le promesse della nuova generazione musicale.

Una line-up stellare: gli artisti del Future Hits Live 2025

Il Festival della Generazione Zeta si conferma come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Sul palco dell’Arena di Verona saliranno i protagonisti che hanno fatto cantare e ballare il pubblico negli ultimi mesi.

Tra i nomi già annunciati figurano: Alex Wyse, Alfa, Anna, Annalisa, Ariete, Artie 5ive, BigMama, Blanco, Bresh, Chiamamifaro, Chiello, Clara, Ele A, Emis Killa, Fabri Fibra, Frah Quintale, Francesca Michielin, Fritu, Fulminacci, Gaia, Golden Years, Joan Thiele, Joshua, LDA, Les Votives, Lorenzza, Lucio Corsi, Mida, Naska, Neffa, Nerissima Serpe, Noemi, Papa V, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Rrari Dal Tacco, Sayf, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Tananai, The Kolors, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, e tanti altri ancora.

Un cast ricchissimo che rappresenta la varietà e la freschezza della musica italiana contemporanea, pronto a conquistare il pubblico con performance esclusive.

Una conduzione tutta al femminile

L’edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live sarà presentata da due volti amatissimi dal pubblico. Alla conduzione ci sarà Paola Di Benedetto, affiancata da Giulia Laura Abbiati, pronte a guidare la serata e a raccontare le emozioni del festival.

Future Hits Live 2025: un appuntamento fisso per la musica italiana

Dal suo debutto nel 2022, il Future Hits Live è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia. Ogni anno, a inizio settembre, il festival segna l’inizio della stagione musicale autunnale portando sul palco le canzoni simbolo dell’estate e gli artisti più amati dalla Generazione Zeta.

Grazie a Radio Zeta, da sempre la voce delle nuove generazioni, l’evento continua a crescere, unendo spettacolo, musica e comunità in un’unica grande festa che celebra il presente e il futuro della scena musicale italiana.