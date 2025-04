La musica italiana torna a riempire il cuore di Milano con Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. L’edizione 2025 si terrà venerdì 30 maggio alle ore 20.40 in Piazza Duomo, e promette di regalare un’esperienza indimenticabile a tutti gli amanti della musica italiana. Organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, il concerto rappresenta da anni un punto di riferimento per gli appassionati di live music e grandi performance all’aperto

Radio Italia Live – Il Concerto 2025: Una line-up stellare con i big della musica italiana

Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, si esibiranno artisti di primo piano del panorama musicale italiano:

Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly, Pinguini Tattici Nucleari.

Una line-up eclettica e trasversale, che spazia dal pop al rap, dal cantautorato all’indie, per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato.

Conduzione e sigla: i dettagli dell’evento Radio Italia Live – Il Concerto

A condurre la serata ci saranno le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi, che accompagneranno il pubblico tra un’esibizione e l’altra con il loro stile inconfondibile.

La sigla dell’evento è firmata da Saturnino, musicista e storico collaboratore di Jovanotti.

Radio Italia Live – Il Concerto 2025: Diretta TV, streaming e copertura mediatica

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su:

Radio Italia solomusicaitaliana

Radio Italia TV (canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat)

(canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat) In diretta su Tv8

In streaming su radioitalia.it

Sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android e Huawei

per iOS, Android e Huawei Su tutti i dispositivi Amazon Echo

In Svizzera l’evento sarà visibile su Video Italia HD, per raggiungere anche il pubblico internazionale affezionato alla musica made in Italy.

Radio Italia Live sbarca anche a Palermo: 27 giugno 2025 al Foro Italico

L’edizione 2025 non si ferma a Milano: Radio Italia Live – Il Concerto sarà protagonista anche a Palermo, al Foro Italico, il 27 giugno 2025, portando lo stesso entusiasmo e la stessa energia nel sud Italia.