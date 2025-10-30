Dal 7 novembre 2025, ogni venerdì alle 21:00, prende il via la nuova stagione di “Radio Italia Live”, lo storico appuntamento dedicato ai protagonisti della musica italiana e alle loro esibizioni dal vivo. Il programma andrà in onda dall’Italiana Assicurazioni Music Place, in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. L’appuntamento, ormai un punto di riferimento per gli amanti della musica italiana, si rinnova con una serie di concerti esclusivi che vedranno alternarsi alcuni tra i nomi più amati del panorama musicale nazionale.

Il calendario dei concerti di Radio Italia Live 2025-2026

La nuova stagione di Radio Italia Live promette grandi emozioni con una line-up d’eccezione:

7 novembre 2025: Giorgia

14 novembre 2025: Fabri Fibra

21 novembre 2025: Annalisa

28 novembre 2025: Bresh

5 dicembre 2025: Ernia

12 dicembre 2025: Olly

19 dicembre 2025: Fabrizio Moro

9 gennaio 2026: Irama

30 gennaio 2026: Gigi D’Alessio

E non finisce qui: nel corso dei mesi saranno annunciati molti altri artisti pronti a regalare al pubblico performance indimenticabili.

Dove seguire Radio Italia Live

Gli appuntamenti saranno on air su Radio Italia e Radio Italia Tv, in streaming su radioitalia.it e in replica la domenica successiva alle 21:00 su Radio Italia Tv.

La conduzione sarà affidata, come di consueto, a un team di voci amate dal pubblico: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Francesca Leto e Paoletta.

Alla regia Lele Biscussi e alla direzione artistica Sergio Pappalettera, per una produzione che continua a coniugare qualità musicale e spettacolo.

Un format che celebra la musica italiana

“Radio Italia Live” rappresenta da anni una vetrina d’eccellenza per la musica italiana, offrendo agli artisti l’opportunità di esibirsi in un contesto intimo e autentico, con performance live che valorizzano al massimo la loro voce e il loro talento.

Con questa nuova stagione, Radio Italia conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la musica italiana, portando nelle case degli ascoltatori energia, emozione e grandi performance dal vivo.