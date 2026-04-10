Il conto alla rovescia è già iniziato, e tra poche ore i fans di serial turchi potranno immergersi in una nuova trama, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Stiamo parlando di Racconto di una notte, la serie che debutterà su Canale 5 domenica 12 aprile in prima serata. Curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà nei primissimi episodi della nuova dizi turca? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Racconto di una notte, puntate del 12 aprile

Domenica 12 aprile alle 21:20 i riflettori di Canale 5 si accenderanno su una storia che si preannuncia carica di emozioni. Racconto di una notte prenderà il via sulla rete ammiraglia Mediaset con ben tre episodi in prima visione TV, che ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa. Cosa accadrà nelle prime tre puntate?

La storia prenderà il via con il ritorno del protagonista Mahir Yilmaz a Denizii. Il padre del giovane, un poliziotto, è stato ucciso vent’anni prima a Istanbul, da un clan criminale. Mahir ha assistito all’omicidio e per sicurezza venne mandato a Denizii. Sono trascorsi 21 anni dal fatto e il giovane – che nel frattempo è diventato commissario di polizia – decide di tornare a Istanbul per vendicare il genitore.

I suoi piani però, subiscono un contraccolpo quando incontra Canfeza Kılımcı, una giovane donna che scopriremo essere proprio la figlia di Kürşat Kilimci, ovvero l’uomo che ha causato la morte del padre di Mahir. Il giovane commissario rimane affascinato da lei, e a quel punto deve decidere: amore o giustizia?

Trame serali Racconto di una notte: Mahir riallaccia vecchi rapporti

Oltre all’incontro del tutto imprevisto con la giovane e bella Canfeza Kılımcı, Mahir trova nel suo paese natale anche persone che non vedeva e sentiva da anni. Il ragazzo è preoccupato per sua madre e si confida con Rasit. Proprio mentre parla con lui, riceve una telefonata dal nonno Asaf.

Oltre a riparlare con il nonno – che non sentiva da moltissimo tempo – Mahir scopre che Canfeza è vittima di un matrimonio di facciata, ma anche invischiata in un traffico di droga. Segreti incoffesabili sembreranno creare intorno a lei un alone di mistero, dipingendo la loro possibile love story in un evento irrealizzabile.

Potrà un commissario di polizia innamorarsi davvero di una ragazza che avrà legami con la malavita, anche se contro la sua volontà? Mahir sceglierà di lasciarsi andare all’amore, o piuttosto di portare avanti i suoi propositi di vendetta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti. La soap turca che debutta il 12 aprile prevede infatti 110 puntate in tutto, e siamo solo all’inizio.