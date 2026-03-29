Una nuova soap turca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5: Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masalı) arriverà prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Pronti a scoprire qualcosa di più?

Racconto di una notte, trama della Soap Mediaset

La storia è ambientata intorno al personaggio di Mahir Yilmaz, un uomo che decide di tornare nella sua città natale a vent’anni di distanza dalla morte del padre e in veste di commissario di polizia, per scoprire la verità su Kürşat Kılımcı, l’individuo losco che ha segnato per sempre la sua vita.

Qui trova però Canfeza Kılımcı, una giovane donna appartenente alla famiglia di Yoruk. Tra i due scocca la scintilla, ma mentre l’indagine di Mahir va avanti, l’uomo viene colto da un terribile sospetto: Canfeza è la figlia dell’uomo che ha messo fine alla vita di suo padre?

Ricordo di una notte, cast della nuova dizi turca di Canale 5

Prodotta da NGM e diretta da Emre Kabakusak, la serie turca Bir Gece Masalı è andata in onda su ATV dal 3 settembre 2024 al 3 giugno 2025. Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Mahir Yılmaz – Burak Deniz

Canfeza Kılımcı Yılmaz – Su Burcu Yazgı Coşkun

Kürşat Kılımcı – Gürkan Uygun

Süreyya Yılmaz – Özlem Türkad

Ferman Yılmaz- Kerem Arslanoğlu

Gülizar Yılmaz – Emel Çölgeçen

Sare – Deniz Gürkan

Mesude – Pınar Hamzaoğlu

Mavis Dadi – Nazan Diper

Asaf Yılmaz – Kenan Bal

Afet Yılmaz – Ruchan Caliskur

Ezra Kılımcı – Yıldız Kültür

Havos – Ayça Işıldar Ak

Salih – Toprak Can Adıgüzel

Selim Allama – Eren Vurdem

Bir Gece Masalı, qualche curiosità extra sulla nuova dizi turca

Bir Gece Masalı è composta da un’unica stagione, per un totale di 35 episodi della durata di 130 minuti ciascuno. Per far fronte alle esigenze di programmazione, Mediaset ridurrà la durata delle puntate a 40/45 minuti ciascuna, portando così a un totale di 110 puntate.

Le riprese sono state effettuate a Pamukkale, in provincia di Denizli, e presso la villa di Asaf Bey e nei quartieri circostanti a Istanbul.

Grazie alla partecipazione a questa serie tv ottomana, sia Burak Deniz che Su Burcu Yazgı Coşkun hanno ottenuto la candidatura al Pantene Golden Buttefly Awards nel 2024, rispettivamente come miglior attore e migliore attrice, nonché come miglior coppia televisiva.

Per la messa in onda nel nostro Paese, Mediaset ha italianizzato il titolo originale (Bir Gece Masalı) e quello internazionale The nightfall in “Racconto di una notte“.

Quando arriverà in TV Racconto di una notte?

Il serial drammatico turco debutterà prossimamente su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset ha già diffuso il trailer di quella che – per gli spettatori italiani -sarà una soap in prima visione assoluta.

Il suo compito sarà quello di riuscire a entrare nel cuore dei tantissimi fans delle dizi turche, e noi siamo sicuri che ci riuscirà.