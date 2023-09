Al via la quinta stagione di ‘Italia Sì’: quando in tv e come partecipare

Torna ‘Italia Sì‘ con Marco Liorni per una nuova edizione, la quinta, che si preannuncia ricca di novità. La trasmissione, che va in onda su Rai 1, è una sorta di spazio comune dove persone meno note possono raccontare problemi personali e fare denunce. Scopriamo insieme come partecipare e da quando sarà possibile vederla.

Torna ‘Italia Sì’ con Marco Liorni

Marco Liorni è pronto a condurre una nuova edizione di ‘Italia Sì‘ a partire da sabato 14 ottobre 2023 alle ore 17 su Rai 1. Lo show, che è arrivato alla quinta stagione, mostra storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni di persone comuni. Il pubblico e gli ospiti in studio sono chiamati a supportare chi sale su “un podio” che è posizionato al centro dello studio (il programma va in onda dallo storico Studio 1 di via Teulada).

Lo show si basa sulle storie personali delle persone comuni che in ogni puntata raccontano un lato inedito di sé e chiedono sostegno. Diverse le problematiche affrontate: da struggenti dichiarazioni d’amore alla ricerca di soluzioni per problemi quotidiani, da persone che vogliono far valere un proprio diritto a chi vuole dire qualcosa a qualcuno ma non riesce a trovarlo, da chi vuole condividere le proprie passioni a chi ha vissuto un grande paradosso, passando per chi vuole presentare una geniale idea. Durante lo show, non mancherà un ospite vip, un personaggio noto che racconterà quali persone vuole mettere sul podio della propria vita.

In questa nuova stagione verrà dato ampio spazio ai contest con sfide tra nonni-nipoti, amici a quattro zampe, mogli e mariti, padri o madri con i figli, persone che vogliono cambiare il loro aspetto esteriore e migliorare caratterialmente. Al termine del programma ci sarà uno spazio legato all’attualità con un ospite che è chiamato a ‘dover’ esprimere immediatamente un’opinione su notizie e fatti presentati a sorpresa. L’ospite verrà giudicato per i suoi pareri.

Come partecipare al programma

‘Italia Sì’ è un programma di Marco Liorni scritto con Gianluigi De Stefano, Tania Carminati, Raffaella De Gregorio, Danila Lostumbo, Ivo Pagliarulo per la consulenza Artistica di Tonino Quinti. La Scenografia è di Flaminia Suri e la Regia di Alessandra De Sanctis. Per salire sul podio e partecipare allo show, si può scrivere a [email protected] o telefonare al numero 06/36869161.