Su Raiuno, in occasione delle feste natalizie, torna l’appuntamento con le commedie di Eduardo De Filippo. Dopo “Natale in casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì”, “Non Ti pago”, “Filumena Marturano” e “Napoli Milionaria” tocca all’opera teatrale Questi Fantasmi, che nella trasposizione televisiva è interpretata da Massimiliano Gallo, uno dei volti televisivi più apprezzati. In onda il 30 dicembre su Raiuno, la commedia è stata diretta da Alessandro Gassmann che ha aggiunto un tocco moderno alla versione originale.

Intervista a Massimiliano Gallo, protagonista di Questi Fantasmi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Massimiliano Gallo che ci ha parlato del suo personaggio, Pasquale Lojacono: “E’ la terza commedia di Eduardo per me. Pasquale è un personaggio ambiguo, doppio ma è anche una persona pura che crede ai fantasmi. Pasquale fa finta di non vedere, ha paura di guardare in faccia alla realtà. Credo che questo sia un capolavoro di scrittura di Eduardo per quanto riguarda l’interpretazione che il pubblico deve avere rispetto ai protagonisti”.

Rispetto all’attualità di questo testo, Massimiliano afferma: “I testi di Eduardo sono sempre un’analisi profonda dei mali della società e delle debolezze dei protagonisti. L’aspetto interessante è che Eduardo non giudica mai i suoi protagonisti perché altrimenti finirebbe per fare un cattivo servizio al testo”.

Sul punto di vista registico di Alessandro Gassmann, ha dichiarato: “Alessandro è un bravissimo regista. Le scelte che fa sono sempre precise, sa quello che vuole raccontare e in che modo. E’ una persona artisticamente molto onesta perché dove c’è da fare commedia fa commedia e dove c’è da commuoversi cerca la commozione. Mi trovo bene a lavorare con lui. Abbiamo un rapporto di stima che dura negli anni e provenendo da famiglie d’arte conosciamo bene questo lavoro”.

Anche in “Questi fantasmi”, Massimiliano Gallo si è trovato ad avere come rivale in amore Alessio Lapice, il dolcissimo Calogiuri di Imma Tataranni: “Ormai non ce la faccio più. Credo che si debba istituire un gruppo in difesa mia. Dobbiamo avere un amante? A questo punto prendiamolo diverso altrimenti diventa imbarazzante”, commenta divertito. Intanto Massimiliano Gallo è in onda anche con la seconda stagione di Vincenzo Malinconico.

Anche i nuovi episodi stanno registrando ascolti record, uno straordinario successo di cui Gallo non può che essere orgoglioso: “E’ andata benissimo e sono molto contento. Non era facile visto che è una serie che propone una comicità diversa. Sapere invece che 3 milioni di telespettatori di cui il 20% sono laureati sceglie Malinconico è motivo di orgoglio. E’ un personaggio che amo profondamente”.