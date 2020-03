Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento condotto con grandissimo successo da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 13 marzo 2020.

Quarto Grado diretta: l’emergenza Coronavirus in Italia

Venerdì 13 marzo 2020 alle ore 21.25 torna “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Retequattro.

La puntata inizia con l’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia. Il virus è diventato oramai pandemia con tanto di dichiarazione da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Il virus dalla Cina è arrivato anche nel nostro paese generando inizialmente panico seguito da numeri davvero preoccupanti: più di 2000 contagi e più di 1000 vittime in sole tre settimane dal primo contagio.

Non solo, negli ultimi giorni tra divieti e decreti del Governo, l’Italia si è ritrovata a vivere uno scenario da terza guerra mondiale con negozi, bar e ristoranti chiusi e milioni di italiani costretti all’isolamento nelle proprie abitazioni per cercare di evitare la diffusione del virus.

Quarto Grado oggi, le anticipazioni venerdì 13 marzo

Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche e le rivolte come quelle scoppiate nella carceri italiane con un bilancio di 12 morti: 9 presso il penitenziario di Modena e 3 presso Rieti. 40, invece, gli agenti che hanno riportato ferite, mentre a Foggia 72 sono i detenuti fuggiti di cui solo 5 si sono perse le tracce. Una situazione nata dalla grande paura di contagio per via del Coronavirus, aggravata anche dall’impossibilità di vedere i propri parenti.

Non solo Coronavirus durante la puntata di venerdì 13 marzo 2020, visto che Quarto Grado torna ad occuparsi della morte di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli ucciso da un colpo di pistola il 17 maggio del 2015. Marco è morto presso la casa della fidanzata Martina e, a distanza di quasi 5 anni dalla sua scomparsa, tutta l’intera famiglia Ciontoli è indagata con l’accusa di omicidio volontario dopo la decisione della Cassazione che ha stabilito che tutto il processo è da rifare.

