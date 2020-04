“Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata su Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 24 aprile 2020.

Quarto Grado oggi: Coronavirus e vaccino

Venerdì 24 aprile 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Rete 4.

Anche questa settimana il programma torna ad occuparsi dell’emergenza Coronavirus che da circa due mesi ha colpito prima l’Italia e poi il resto del mondo. Il virus Covid-19 continua a preoccupare con la curva dei contagi ancora molto forte. Sono 2,710,071 le persone contagiate nel mondo con l’Italia al terzo posto per numero di contagi: 189,973. Salgono ancora le vittime: +464 nelle ultime 24h in Italia per un totale di 25,549 decessi. A pochi giorni dalla cosiddetta Fase 2, in Italia è ufficialmente iniziata la sperimentazione dei test sierologici negli ospedali di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. I primi a sottoporsi al test saranno i medici e gli infermieri.

Quarto Grado diretta di venerdì 24 aprile 2002

La sperimentazione dei test sierologici si deve al lavoro del team Policlinico San Matteo di Pavia, il primo ospedale riuscito a ricevere la certificazione europea. Stando alle prime informazioni si partirà con una media di 20 mila test al giorno destinati ad aumentare fino a 60mila al giorno per la fine del mese di Maggio. Intanto anche la Regione Piemonte ha richiesto gli esami sierologici per tutto il personale medico ed infermieristico delle strutture ospedaliere.

