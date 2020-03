Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna con una nuova imperdibile puntata nella prima serata di Retequattro. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 6 marzo 2020.

Quarto Grado diretta: la morte di Ugo Russo

Venerdì 6 marzo 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata la morte di Ugo Russo, il 15enne di Napoli ucciso da un poliziotto in borghese durante una tentata rapina. Ad ucciderlo è stato un carabiniere di soli 23 anni che ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Il giovane ragazzo è stato ferito da due colpi di pistola ed è morto presso l’Ospedale Pellegrini. Tante sono le cose da capire e sopratutto la dinamica della tentata rapina su cui stanno lavorando gli inquirenti. Intanto il padre di Ugo chiede a gran voce giustizia per la morte del ragazzo e ha chiesto alla Procura di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 6 marzo

Non solo, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano ad occuparsi anche della morte di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli ucciso lo scorso 17 maggio 2015 con un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Al momento per la morte di Marco Vannini è indagato Antonio Ciontoli, il padre della ragazza, condannato a 14 anni in primo grado, successivamente ridotti a cinque con l’accusa di omicidio colposo.

Intanto lo scorso 7 febbraio la Cassazione ha stabilito che l’intero processo è tutto da rifare. Stando a quanto deciso dal Pg non si tratta di omicidio colposo, ma bensì volontario. Cambia così lo scenario sulla morte di Marco Vannini e nuove accuse piovono sull’indagato Antonio Ciontoli. 20 anni fa l’ex comandante dei carabinieri è stato denunciato da due prostitute.

