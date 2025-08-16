I fans di Forbidden fruit sanno bene che nella soap turca i colpi di scena non mancano. Storie che si intrecciano tra loro e continui capovolgimenti nelle situazioni, pongono i protagonisti davanti a scelte difficili, tenendo noi che li guardiamo sul piccolo schermo con il fiato sospeso. Una delle prossime vicende riguarderà il rapporto tra Alihan e Zeynep. Dopo essere stati insieme ed essersi lasciati, i due si riconcilieranno, ma la cosa non piacerà affatto a Hira. Ecco cosa accadrà.

Trame turche Forbidden fruit: Zeynep sorprende Alihan con Hira

Zeynep Yilmaz deciderà di seguire i consigli di Caner Çelebi ed Emir Yüksel, e di dare alla sua storia d’amore con Alihan una seconda possibilità. Dopo una love story iniziata sotto i migliori auspici, i due sono stati protagonisti di una serie di malintesi che li hanno portati a separarsi e riunirsi più volte.

Non c’è quindi da stupirsi se Zeynep – nel corso dei prossimi episodi – deciderà di tentare un ultimo approccio per dare alla loro relazione una nuova chance. Yildiz si presenterà a casa dell’amato, e busserà alla sua porta con l’intenzione di fargli una sorpresa.

Sarà però lei a rimanere sorpresa, quando ad aprire la porta sarà Hira. La pilota d’aerei sarà poi raggiunta sulla soglia da Alihan, che avrà indosso solo un accappatoio. La scena sembrerà lasciare pochi dubbi in Zeynep, che si affretterà ad allontanarsi senza dare alcuna spiegazione.

Forbidden fruit news: tra Alihan e Zeynep scoppia (di nuovo) la passione

Sebbene Zeynep abbia scelto una via di fuga silenziosa, Alihan non avrà dubbi sui motivi che l’avranno spinta fino a casa sua. Il ricco imprenditore capirà subito che la donna avrebbe voluto fare pace con lui.

Hira invece fraintenderà quanto accaduto, e più tardi cercherà di parlare proprio con Zeynep per rivelarle una notizia sensazionale. La pilota d’aerei le confesserà di aver trovato, tra le cose di Alihan, un anello di fidanzamento e due fedi nuziali, e proseguirà dicendosi convinta che a breve lui le proporrà di sposarla. Quando Hira dirà a Zeynep la data incisa sulle fedi, quest’ultima capirà che era lei la persona a cui Alihan avrebbe voluto fare la proposta.

A quel punto rivelerà a Hira di aver avuto una breve storia con il suo capo in passato. Questa notizia manderà in escandescenze Hira, che si sentirà presa in giro. La nuova scoperta spingerà Zeynep a cercare un nuovo chiarimento con l’amato.

Yilmaz si presenterà ancora una volta da Alihan, e proprio nel corso di un faccia a faccia lui le chiederà perdono e le confesserà di amarla ancora. L’uomo proseguirà dicendo che è arrivato il momento che quegli anelli vengano custoditi dalla legittime proprietaria, racchiudendo in questa affermazione una proposta di matrimonio che Zeynep non esiterà ad accettare.

Hira furiosa nelle prossime puntate Forbidden fruit

Mentre i due innamorati si lasceranno andare alla passione, Hira non sarà affatto disposta a restare a guardare. La donna chiederà aiuto a Zerrin, la sorella di Alihan. Appena quest’ultima saprà che il fratello ha ripreso la sua relazione con Zeuynep sarà furiosa. Correrà da lui per esortarlo a tornare sui suoi passi, sottolineando il fatto che è Hira la donna giusta per lui.

L’uomo, felice per il ritrovato amore, non sarà però disposto a dar credito alla sue parole. Quando la notizia della loro relazione giungerà alle orecchie di Cem, quest’ultimo deciderà di abbandonare per sempre il sogno di una vita al fianco di Zeynep e tornare in America dal figlio Kevin. Hira invece, sarà di tutt’altro avviso, e vorrà vendicarsi delle prese in giro dei due innamorati.