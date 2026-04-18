La quarta stagione di The White Lotus, acclamata serie tv di HBO creata e prodotta da Mike White, arriva prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Lasciando alle spalle le atmosfere zen e meditative della Thailandia, questo nuovo capitolo approda in Europa, in particolare in Costa Azzurra. Ecco ulteriori dettagli su questi nuovi episodi.

The White Lotus 4: tutte quello che sappiamo finora

Le riprese della quarta stagione di The White Lotus cominceranno prossimamente. Questa volta i protagonisti sbarcheranno sulla Costa Azzurra, principalmente tra Cannes (durante il Festival) St. Tropez, il Principato di Monaco e anche Parigi.

La nuova destinazione è quindi la Riviera Francese, che accoglierà un nuovo e intrigante gruppo di ospiti della celebre catena che dà il titolo alla serie. Pronti a lasciarsi alle spalle per una settimana il lavoro, le problematiche quotidiane e lo stress di tutti i giorni, anche in questo caso i villeggianti si ritroveranno con un nuovo mistero da risolvere.

I nuovi episodi saranno ambientati in due distinti resort, il White Lotus du Cap (ricreato nell’ Airelles Château de la Messardière) e il White Lotus Cannes, per il quale verrà utilizzato il celeberrimo Hôtel Martinez.

Nel cast della quarta stagione, a interpretare gli ospiti e i dipendenti dei nuovi resort, ci saranno numerosi nomi noti, ma anche meno conosciuti. Diventeranno i prossimi volti della serie Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani e Nadia Tereszkiewicz. Inoltre, a ricoprire altri ruoli meno protagonisti, si aggiungeranno anche Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.

The White Lotus è una serie tv creata, scritta e diretta da Mike White, che è anche produttore esecutivo insieme a David Bernad e Mark Kamine.