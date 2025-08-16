Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 16 al 22 agosto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: nuovo incarico per Pia

Cruz nomina Pia sua cameriera personale e le ordina di informare maggiordomi e governante della nuova disposizione. La scelta provoca il disappunto di Petra, alla quale Pia chiede di trattarla nuovamente da pari.

Romulo invita Ricardo a mettere da parte il rancore verso Pia per avergli nascosto di essere ancora viva, mentre Petra – amareggiata dal nuovo ruolo assegnato a Pia – si confida con Santos, sospettando che la marchesa abbia agito per vendicarsi di lei a causa della mancata informazione sul passato lavorativo di Pia e Romulo presso i duchi.

Spoiler La Promessa: Pelayo ci ripensa e abbandona Catalina sull’altare

Nel frattempo, Catalina propone a Cruz di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo, ma la marchesa rifiuta e Manuel, testimone della scena, resta colpito dal rifiuto.

Arriva il giorno delle nozze di Catalina, ma un colpo di scena sconvolge tutti: Pelayo la lascia con una lettera in cui ammette di non sentirsi in grado di riconoscere il bambino che lei aspetta.

Catalina, distrutta, si chiude in camera e accetta solo il conforto di Simona. Cruz si lamenta del fallimento del suo piano di liberarsi di Catalina, mentre Lorenzo è soddisfatto all’idea che suo figlio Curro possa presto sposare Julia.

Cruz e Alonso si scontrano sull’imminente scandalo legato alla gravidanza di Catalina e alla nascita di un figlio illegittimo.

Maria licenziata nelle prossime puntate La Promessa

Petra informa Jana che Maria è stata licenziata per aver dormito nella sua stanza e la esorta a essere riconoscente verso i marchesi che l’hanno accolta in famiglia. Jana si confronta con Maria, la quale le chiede di intercedere presso la marchesa per il suo caso. Durante il confronto tra Jana e Cruz, la marchesa accetta di non licenziare Maria, ma solo in cambio di una contropartita.

Cruz ordina poi a Jana di interrompere ogni rapporto con la servitù, imponendo lo stesso agli altri domestici nei suoi confronti. La signora Ros fa notare i progressi di Jana, ma la marchesa rimane convinta che prima o poi la ragazza commetterà un errore.

Jana continua le lezioni di comportamento con la signora Ros. Quando Maria arriva per servire la colazione, Jana, seguendo il suggerimento dell’istitutrice, la tratta con freddezza e distacco, ferendo Maria. Quest’ultima si sfoga con Teresa, che le spiega come tali atteggiamenti siano utili solo a facilitare l’accettazione di Jana nella famiglia.

La Promessa, trame al 22 agosto

Curro confida a Martina la verità sulle sue origini: Alonso è suo padre e Jana è sua sorella. Martina, scossa, sceglie di godersi il momento per il bene di Catalina, piuttosto che soffermarsi sulla notizia.

Marcelo confida a Teresa di aver visto un testimone del suo crimine a La Promessa, mentre Ricardo rivela a Romulo il loro vero legame di parentela. I due decidono di mantenere il segreto. Pia tenta un riavvicinamento a Ricardo, ma senza successo.

Maria Fernandez, invece, si impegna ad aiutare padre Samuel con le attività di sostegno ai bisognosi del rifugio.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

José Juan pretende riconoscenza da Julia per aver suggerito l’idea di un matrimonio riparatore, ma né lei né Curro accettano volentieri la proposta.

Cruz sprona Jana a completare la lista degli invitati per la festa di fidanzamento, ma la ragazza teme possibili imprevisti nonostante la preparazione con l’istitutrice. Nel frattempo, donna Petra punisce Maria privandola dei giorni di riposo per un mese a causa dei turni saltati, non accettando quale giustificazione la carità verso i rifugiati.

Alla fine, Catalina si presenta a tavola, ma gli uomini della famiglia meditano vendetta contro il conte Pelayo per l’affronto subito.