Nuova puntata di Quarto Grado l’approfondimento a cura di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero il venerdì sera su Retequattro. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 28 giugno 2019.

Quarto Grado stasera, anticipazioni del 28 giugno 2019

Venerdì 28 giugno 2019 torna “Quarto Grado“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro.

In apertura si torna a parlare di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 14 gennaio del 2012 da Gello San Giuliano (Pisa). Il prossimo 10 luglio la Cassazione si pronuncerà su Antonio Logli, la rubrica di approfondimento giornalistico si occupa della vicenda con una puntata – evento con documenti esclusivi ed inediti. Non solo, spazio anche a testimonianze dirette di alcuni testimoni che per la prima volta hanno deciso di parlare davanti alle telecamere.

La Corte d’Appello di Firenze ha condannato a 20 anni Antonio Logli, confermando così la sentenza di primo grado con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Stando alle ricostruzioni fatte dai giudici, il 14 gennaio del 2012 Roberta Ragusa scopre la relazione extraconiugale del marito con Sara Calzolaio, ex babysitter dei loro figli. Una scoperta che sfocia in una terribile lite e conseguente scomparsa di Roberta. Le ipotesi sono avvalorate anche dalla testimonianza di Loris Gozi, che ha raccontato di aver visto la coppia litigare in strada.

Per segnalare qualcosa a Quarto Grado

Durante la puntata di venerdì 28 giugno il pubblico da casa può intervenire alla diretta di Quarto Grado utilizzando il centralone del programma oppure l’account Facebook Messenger. Non solo, prosegue anche la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, fil rouge di questa edizione. Gli spettatori possono inviare un selfie con l’emblematica “scarpa rossa” utilizzando gli account social di“Quarto Grado”.

Quarto grado streaming

Quarto Grado non è solo in diretta su Retequattro, ma anche in streaming da pc, tablet e smartphone in live streaming collegandosi al comodo servizio Mediaset on Demand.