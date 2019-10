Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Retequattro. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, venerdì 18 ottobre 2019.

Quarto Grado diretta, caso Marco Vannini: Davide Vannicola ospite in studio

Venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 21.25 “Quarto Grado 2019 2020“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzie Alessandra Viero torna nella prima serata di Retequattro con una nuova imperdibile puntata.

Il programma a cura di Siria Magri anche questa settimana si occupa dell’omicidio di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli morto il 17 maggio del 2015 in condizioni misteriose nell’abitazione della fidanzata Martina Ciontoli.

Le indagini sulla morte di Marco si sono concluse con la condanna in primo grado di Antonio Ciontoli, il padre di Martina, a 14 anni di carcere. Una pena successivamente ridotta in secondo grado a soli cinque anni con l’accusa di omicidio colposo. Intanto la procura di Civitavecchia ha anche archiviato il procedimento contro l’ex maresciallo dei carabinieri Roberto Izzo. Per l’occasione però in studio ci sarà Davide Vannicola, pronto a raccontare a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero la sua versione dei fatti.

Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 18 ottobre 2019

Non solo l’omicidio di Marco Vannini al centro della nuova puntata di Quarto Grado che si occuperà anche delle vicenda Mario Cipollino. L’ex campione di ciclismo, infatti, è stato recentemente accusato dalla ex moglie Sabrina Landucci di stalking, minacce, botte e maltrattamenti.

La ex moglie, durante il processo tenutosi in questi giorni a Lucca, ha rivelato che durante una delle loro litigate il campione le avrebbe perfino puntato la pistola alla testa.

Ricordiamo che chiunque volesse partecipare con segnalazioni alla diretta, sono sempre attivi il centralone e l'account Facebook e Messenger del programma.

