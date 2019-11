Tornano le storie di cronaca di Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in prima serata su Retequattro. Ecco i temi e tutte le anticipazioni al centro della puntata in onda questa stasera, venerdì 8 novembre 2019.

Quarto Grado Stasera, la morte di Marco Vannini

Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 21.25 va in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Quarto Grado 2019 2020“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro della puntata dell programma a cura di Siria Magri, ci sarà la terribile vicenda dell’incendio avvenuto presso la cascina di Quargnento, nell’Alessandrino, che è costato la vita a tre vigili del fuoco intervenuti per soccorrere altri colleghi. In studio si cerca di capire cosa è successo davvero e cosa ha scatenato questo incendio. Una delle tesi è una possibile fuga di gas, anche se l’ipotesi dolosa sembra essere quella più quotata visto che sono stati ritrovati degli inneschi su bombole a gas con tanto di timer impostato alle ore 1.30come per dirigere a distanza l’esplosione.

Non solo, restano da capire anche le motivazioni che potrebbero esserci dietro questo incendio diventato poi una tragedia. Le indagini hanno portato alla luce dei problemi economici per Giovanni Vincenti che per questo motivo aveva deciso di mettere in vendita la cascina senza però trovare nessun acquirente interessato. A ciò si aggiungono i rapporti non proprio idilliaci tra padre e figlio.

Quarto Grado stasera, la morte di Luca Sacchi

Oltre all’incendio avvenuto alla cascina di Quargnento, nella puntata di questa sera di Quarto Grado si tornerà a parlare anche della morte di Luca Sacchi, il giovane ragazzo morto lo scorso 23 ottobre a Roma. Giorni fa sono stati celebrati i funerali, ma sono ancora in corso le indagini per capire cosa è successo davvero.

Le ombre ed i punti da chiarire sull’omicidio sono davvero tanti: dal ruolo della fidanzata Anastasya fino al rapporto tra la coppia ed i due spacciatori. Intanto la ragazza, assente alla cerimonia funebre, continua a negare alcun tipo di legame con gli spacciatori.

