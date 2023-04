Grande attesa per i quarti di finale di Champions League 2022-2023 che vedono in campo ben tre squadre italiane impegnate in due match: Milan-Napoli e Benfica-Inter. Anche in questo caso, come nelle partite dei gironi e degli ottavi, ci saranno delle gare che saranno trasmesse in chiaro in prima serata su Canale 5. Vediamo quindi quando si sfideranno le otto finaliste e dove vedere le partite in chiaro o in streaming.

Dove vedere i quarti di andata di Champions League 2022-2023: Benfica – inter in chiaro su Canale 5

I quarti di finale di Champions League 2022-2023 prenderanno il via martedì 11 aprile e proseguiranno il giorno dopo, mercoledì 12 aprile, per le gare di andata. Quelle di ritorno sono invece previste per il 18 e 19 aprile. A passare ai quarti sono state otto squadre: tre italiane (Milan, Napoli e Inter), due inglesi (Chelsea e Manchester City), una spagnola (Real Madrid), una tedesca (Bayern Monaco) e una portoghese (Benfica).

Le partite andranno in onda in tv e streaming, trasmesse da tre diverse piattaforme: Sky, Mediaset (Canale 5 in chiaro e Infinity+ a pagamento) e Amazon Prime Video. Sarà necessario più di un abbonamento per vedere tutte le partite in calendario la prossima settimana.

Le prime due gare dei quarti di Champions in programma per martedì 11 aprile alle ore 21 sono Manchester City – Bayern Monaco e Benfica – Inter. La sfida dei nerazzurri sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in abbonamento per i clienti Sky. Mercoledì 12 aprile, sempre con inizio alle 21, sarà il turno di Real Madrid – Chelsea e Milan – Napoli. La sfida tra le due italiane sarà un’esclusiva della piattaforma di ecommerce Amazon Prime e non sarà quindi trasmessa in chiaro. Canale 5 trasmetterà il ritorno, Napoli-Milan, previsto per il 18 aprile alle ore 21.

Champions League in tv: palinsesto e distribuzione tra Sky, Amazon e Mediaset

La suddivisione delle quattro gare dei quarti di Champions League 2022-2023 prevede quindi solo una sfida in chiaro su Canale 5 per quanto riguarda l’andata.

Martedì 11 aprile ore 21:00: Benfica-Inter in chiaro su Canale 5

Martedì 11 aprile ore 21:00: Manchester City-Bayern Monaco su Sky e Infinity+

Mercoledì 12 aprile ore 21:00: Real-Madrid Chelsea su Sky e Infinity+

Mercoledì 12 aprile ore 21:00: Milan-Napoli su Amazon Prime