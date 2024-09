Tutto pronto per il ritorno in prima serata di “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica presentato da Nicola Porro su Retequattro. Riparte l’informazione di Mediaset con uno dei programmi di punta di Rete4: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di lunedì 2 settembre 2024.

Quarta Repubblica di Nicola Porro da stasera su Rete 4

Lunedì 2 settembre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Il lunedì sera si conferma nel segno dell’informazione e dell’attualità con la nuova stagione di uno dei talk show più seguiti dal pubblico italiano. Un racconto moderno attento a tutto quello che succede in Italia e nel mondo con particolare attenzione alle vicende della settimana appena trascorso con un occhio già verso il futuro.

Stando alle prime anticipazioni il programma andrà in onda da settembre 2024 fino a luglio 2025, anche se durante la normale programmazione non mancheranno delle pause legate ai giorni di festa e festività come il Natale e la Pasqua. Ma entriamo nello specifico con il programma della prima puntata della nuova stagione 2024-2025 in partenza da stasera, lunedì 2 settembre 2024 su Rete4.

Quarta Repubblica, ospiti del 2 settembre 2024

Ci siamo: da lunedì 2 settembre riprende l’appuntamento con Quarta Repubblica di Nicola Porro che per l’occasione parte con una intervista esclusiva a Giovanni Toti, l’ex presidente della Regione Liguria parlerà per la prima volta in tv dopo l’inchiesta che lo ha portato alle dimissioni. Una vicenda che ha tenuto banco sulle principali testate nazionali negli ultimi mesi.

Non solo, spazio al caso di Arianna Meloni e la guerra tra toghe e politici che coinvolge anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia. Durante la puntata di stasera, lunedì 2 settembre 2024 si parlerà anche della tragedia del naufragio del Bayesian tra errori e misteri. Ospiti in studio: Fausto Biloslavo, Vittorio Sgarbi, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani, Roberto Giacobbo e Mavina Graziani.

L’appuntamento con Quarta Repubblica 2024-2025 è da lunedì 2 settembre in prima serata su Rete4.