Dramma e commedia si bilanciano perfettamente in Quando un padre, film del 2016 diretto da Mark Williams. Una pellicola dalla trama forse un po’ scontata, ma godibile, come sempre lo sono, in fondo, quelle incentrate sui buoni sentimenti, dalle quali c’è in ogni caso qualcosa da imparare.

Quando un padre va in onda nella prima serata di Domenica 30 Luglio su Canale 5: di seguito vi diciamo se è tratto da una storia vera o frutto di fantasia.

Quando un padre: la trama in breve e il cast principale

Chicago, USA. Dane Jensen, un manager in carriera che lavora per un capo ancora più cinico di lui, trascura la famiglia per la professione. Quando uno dei suoi figli si ammala di leucemia, le sue priorità cambiano drasticamente e si scopre che persino il capo non è poi così cattivo come sembra.

Per quanto riguarda il cast, gli interpreti principali sono Gerard Butler, Willem Dafoe e Alison Brie.

Il film è tratto da una storia vera?

Dopo aver brevemente ripercorso la trama di Quando un padre, andiamo al dunque e torniamo alla domanda iniziale: il film è tratto da una storia vera?

Ebbene, in linea di massima no, ma è altamente probabile che l’ispirazione sia reale. Lo sceneggiatore del film infatti, Bill Dubuque, prima di svolgere questo lavoro artistico è stato per circa 12 anni un cacciatore di teste per grandi aziende, la stessa professione di Dane nel film. Ovviamente non possiamo affermarlo con certezza, ma viene spontaneo e conseguenziale pensare che, per la scrittura della trama, si sia ispirato a situazioni vissute da lui stesso o, almeno, conosciute personalmente.

Precisiamo inoltre, che il titolo originario del film doveva essere Headhunter’s Calling (La chiamata del cacciatore di teste), poi sostituito con A family man (Un padre di famiglia), decisamente più rassicurante. Quando un padre è il titolo italiano.