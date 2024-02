Da diverse settimane è iniziata la messa in onda della quarta e ultima stagione di Terra Amara. I fans si chiedono quando finirà la soap turca, ma anche se ci sarà una nuova telenovela pronta a “rimpiazzare” le vicende degli Yaman.

Terra Amara, quando finisce su Canale 5?

Era il 4 luglio 2022 quando fu trasmessa nel daytime di Canale 5 la prima puntata di Terra Amara. La soap turca in pochi giorni ha conquistato il cuore di milioni di fans, che ogni giorno attendono con impazienza un nuovo episodio. Terra Amara è divenuta – nel giro di poche settimane – un vero e proprio fenomeno televisivo, capace di tenere incollati davanti al teleschermo persone di tutte le età.

Purtroppo, però, i fedelissimi dovranno dire a breve addio a Züleyha e agli abitanti di Cukurova, visto che la quarta stagione – in onda in questi giorni – sarà l’ultima. La messa in onda dell’ultimo episodio è prevista per gli inizi della stagione estiva, e lascerà un vuoto nel cuore di tutti.

Una nuova soap turca dopo Terra Amara?

Il gran finale di Terra Amara non lascerà solo un vuoto nel cuore dei fans, ma anche nel palinsesto di Canale 5. I vertici Mediaset lo sanno bene, ed è per questo che si starebbero muovendo per cercare un “sostituto” in grado di mantenere quello share pomeridiano già ottenuto con Terra Amara.

Negli ultimi giorni sta circolando una notizia che – qualora venisse confermata – potrebbe rappresentare motivo di grande gioia per i fans di Terra Amara. Si tratta al momento solo di un rumor, ma sembra che i vertici di Cologno Monzese stiano pensando di rimpiazzare la soap con Gülcemal, un’altra telenovela turca.

La nuova serie TV turca Gülcemal permetterebbe ai tantissimi fans di ritrovare uno dei volti più amati in Terra Amara. Il personaggio protagonista viene infatti interpretato dal bellissimo Murat Unalmis, l’attore che prestava il volto a Demir Yaman. Dopo essere riuscito a strappare lacrime ai fans della soap di Cukurova – in seguito al ritrovamento del suo corpo all’interno di una cella frigorifera nel vecchio magazzino – Murat Unalmis potrebbe così tornare ad essere protagonista di una nuova storia avvincente, pronta a conquistare il cuore di tutti.

Sarà davvero così? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.