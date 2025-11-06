La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, sta conquistando il pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le sue incursioni divertenti e satiriche. Il programma, che va in onda alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, ha sorpreso tutti con un grande annuncio che ha scatenato l’entusiasmo degli ascoltatori: Cesare Cremonini sarà ospite della puntata di domani (7 novembre 2025) per presentare e suonare il suo nuovo brano, “La Santa Pennicanza”.

Cesare Cremonini e l’Esclusiva per “La Pennicanza”

Il cantautore bolognese, celebre per il suo stile inconfondibile, ha fatto un’improvvisazione in diretta durante il programma, sorprendo il pubblico e Fiorello. In un videocollegamento, Cremonini ha rivelato: “Domani sarò a Roma! Porto tutto, la batteria, la fisarmonica, anche il sax: ci esibiremo lì. Pensa che sarà il mio esordio da sassofonista!”

Una dichiarazione che ha subito scatenato la reazione di Fiorello, che ha raccontato il retroscena: “Cesare mi ha chiamato venti giorni fa, quando il programma è iniziato, e mi ha detto: ‘Mi sono svegliato con una canzone in testa, per La Pennicanza!’”. Cremonini ha confermato che il brano sarà eseguito dal vivo con la sua band e sarà un pezzo vero e proprio, destinato ad essere pubblicato. “Come faceva Renzo Arbore con quelle canzoni che diventano cultura popolare!”, ha aggiunto.

Il Brano “La Santa Pennicanza” in Esclusiva

L’annuncio ufficiale in diretta ha scatenato l’entusiasmo di tutti i presenti. Cesare Cremonini, per la prima volta, presenterà il brano “La Santa Pennicanza” in diretta su Rai Radio2. Sarà una performance esclusiva, carica di ironia e improvvisazione, tipiche dello show di Fiorello. Un evento che promette di diventare un momento memorabile per gli ascoltatori e gli amanti della musica italiana.

Satira e Ironia: Fiorello e le Battute sull’Attualità

Durante la puntata, Fiorello non ha perso l’occasione per fare qualche battuta sull’attualità. Tra risate e sarcasmo, ha scherzato anche su Rocco Casalino, l’ex portavoce di Giuseppe Conte, dicendo: “Vuole tornare in TV e fondare un giornale. Come lo chiamerà? Il Casalino della Sera? Il Rocco 24 Ore?”. E ancora, ha ironizzato su Maria Rosaria Boccia, suggerendo che potrebbe candidarsi a “Un Posto al Sole”.

Il conduttore ha anche toccato argomenti internazionali, come la politica americana e la situazione di New York: “New York ormai si sta spostando a sinistra: il musical Mulan ora si chiama Schlein! E la Statua della Libertà tiene in mano un libro di Augias!”, ha detto, scatenando l’ilarità degli ascoltatori.