Dalla presentazione dei palinsesti di Amazon Prime abbiamo appreso del ritorno di Prova Prova Sa Sa S2, il comedy show con Frank Matano. Di cosa si tratta? Quando lo potremo vedere? Quali anticipazioni sono state diffuse sull’attesissimo show che sarà possibile vedere in streaming?

Prova Prova Sa Sa S2, anticipazioni: ecco tutte le news

Confermato, nella presentazione delle novità di Amazon Prime per la prossima stagione, il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano. Insomma Prova Prova Sa Sa S2 si farà. Contenti? Cosa vedremo? In ogni puntata quattro comici diventeranno veri e propri protagonisti e si ritroveranno ad affrontare giochi diversi capaci di far divertire lo spettatore. I quattro protagonisti dovranno però anche esibirsi in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore o dal pubblico.

Tante saranno le novità in questa seconda edizione soprattutto per quanto riguarda i giochi e i performer coinvolti tra cui vi saranno:

Maccio Capatonda

Maria Di Biase

Edoardo Ferrario

Aurora Leone

Francesco Mandelli

Lucia Ocone

Francesco Pannofino

Marta Filippi

Francesco Arienzo

A loro spetterà cimentarsi infine con una nuova challenge denominata: “La sorpresa Sa Sa”. In cosa consiste? Ebbene un’enorme scatola nasconderà un ospite misterioso che verrà svelato solo a fine puntata. Con tale ospite però uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco.

Prova Prova Sa Sa S2 quando andrà in onda? Ecco quando lo vedremo

Quando debutterà la seconda stagione del comedy show con Frank Matano? Potremo vedere Prova prova Sa Sa S2 su Prime Video in Italia in autunno 2023. Insomma ci toccherà aspettare ancora un po’. Non c’è ancora una data precisa, ma sicuramente dopo le vacanze estive potremo sapere qualcosa in più su questo divertentissimo contenuto che strizza un po’ l’occhio a LOL e che si prepara a tener compagnia a tutti gli utenti in streaming nelle fredde giornate invernali, strappando agli spettatori un bel sorriso, anche dopo una frenetica e stressante giornata lavorativa.