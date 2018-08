Programmazione TV Serie A, partite della 3° giornata su DAZN e Sky

Ecco la programmazione completa di tutte le partite della 3 giornata del campionato di Serie A trasmesse in diretta su DAZN e Sky

La Serie A torna protagonista in tv con la 3° giornata di campionato. Una delle sfide più attese è l’anticipo di campionato tra Milan – Roma che sarà trasmesso su Sky venerdì 3 agosto. E le restanti sfide della terza giornata del campionato di Serie 2018-2019 dove saranno trasmesse? Ecco il calendario e la programmazione completa per seguire le partite del prossimo turno visto che c’è molta confusione tra gli utenti e gli amanti del calcio circa la suddivisione dei diritti TV tra SKY e DAZN.

Serie A 2018-2019: le partite della terza giornata

Weekend lungo e ricco di match quello della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. In apertura venerdì 31 agosto spazio all’anticipo di campionato che vedrà sfidarsi Milan e Roma. Le restanti partite, invece, saranno trasmesse in diretta sabato 1 e domenica 2 settembre sui canali sportivi di Sky e sulla nuova piattaforma DAZN.

Tre le partite trasmesse in diretta su DAZN: la sfida del sabato sera tra Parma e Juventus e le partite di domenica tra Fiorentina – Udinese e Chievo – Empoli.

Tutte le restanti partite della terza giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta sulla pay tv Sky e in streaming live saranno fruibili anche tramite l’applicazione free di Sky Go. A cominciare dall’anticipo di campionato di venerdì tra Milan – Roma, l’incontro di sabato Bologna – Inter e le partite di domenica Atalanta – Cagliari, Lazio – Frosinone, Sampdoria – Napoli, Sassuolo – Genoa e Torino – SPAL.

Inoltre, a partire da domenica 2 settembre torneranno in onda anche due appuntamenti dedicati al post partita. Si tratta de “La domenica sportiva” in onda dalle 22.30 su Rai 1 e di “Pressing“, il contenitore sportivo condotto da Pierluigi Pardo dalle 23.00 in seconda serata su Canale 5.

Serie A, 3 giornata: la programmazione tv

Ecco il calendario completo delle partite della 3 giornata di campionato di Serie A in programma venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre.

venerdì 31 Agosto

ore 20.30 Milan – Roma in onda su Sky

sabato 01 Settembre

ore 18.00: Bologna – Inter su Sky

ore 20.30: Parma – Juventus su DAZN

domenica 02 Settembre

ore 18.00 Fiorentina – Udinese su DAZN

ore 20.30: Atalanta – Cagliari su SKy

ore 20.30: Chievo – Empoli su DAZN

ore 20.30: Lazio – Frosinone su Sky

ore 20.30: Sampdoria – Napoli su Sky

ore 20.30: Sassuolo – Genoa su Sky

ore 20.30: Torino – SPAL su Sky

Potrebbe interessarti: Mediaset acquista gli highlights di Serie A TIM, torna Pressing con Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi