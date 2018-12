Programmazione TV Serie A: dove vedere la 15° giornata in TV su Sky e DAZN

15ª giornata di campionato di Serie A 2018 2019: ecco per voi la programmazione completa con gli orari di tutte le partite in diretta su DAZN e Sky

La Serie A 2018 2019 torna in campo con la quindicesima giornata di campionato in programma da venerdì 7 dicembre a domenica 10 dicembre 2018. I riflettori sono tutti puntati sul mega match di anticipo tra Juventus – Inter. Ecco tutte le restanti partite della 15ima giornata trasmesse su Sky e Dazn.

Serie A 2018 – 2019: le partite della quindicesima giornata

Tutto pronto per la 15ima giornata di campionato della Serie A 2018 2019 che sarà trasmessa come sempre tra Sky Calcio e Dazn. 7 i match in onda sulla Pay tv, mentre tre saranno visibili sulla nuova piattaforma online di calcio. La sfida più attesa è sicuramente il mega match tra Juventus-Inter in onda venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. La telecronaca della partita è affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre per i commenti live dal bordo campo ci saranno Giovanni Guardalà e Andrea Paventi.

Sabato 8 dicembre, invece, scenderanno in campo Napoli-Frosinone, Cagliari-Roma e Lazio-Sampdoria. Domenica 9 dicembre le restanti sfide tra Sassuolo-Fiorentina, Empoli-Bologna, Udinese-Atalanta, Parma-Chievo, Genoa-Spal e Milan-Torino.

Serie A, 15ª giornata: dove vedere le partite in tv

Ecco la programmazione completa di tutte le partite dalla quindicesima giornata di campionato trasmesse in diretta sia su Sky e Dazn.

Venerdì 7 dicembre 2018

JUVENTUS-INTER alle ore 20:30 in DIRETTA LIVE su Sky Sport Serie A

Sabato 8 dicembre 2018

NAPOLI-FROSINONE alle ore 15:00 in DIRETTA LIVE Sky Sport Serie A

CAGLIARI-ROMA alle ore 18:00 in DIRETTA LIVE Sky Sport Serie A

LAZIO-SAMPDORIA alle ore 20:30 in DIRETTA LIVE su Dazn

Domenica 9 dicembre 2018

SASSUOLO-FIORENTINA alle ore 12:30 in DIRETTA LIVE su DAZN

EMPOLI-BOLOGNA alle ore 15:00 in DIRETTA LIVE su DAZN

UDINESE-ATALANTA alle ore 15:00 in DIRETTA LIVE su Sky Sport Serie A

PARMA-CHIEVO alle ore 15:00 in DIRETTA LIVE su Sky Calcio 3

GENOA-SPAL alle ore 18:00 in DIRETTA LIVE su Sky Sport Serie A

MILAN-TORINO alle ore 20:30 in DIRETTA LIVE su Sky Sport Serie A