Halloween è alle porte. La ricorrenza più terrificante dell’anno sta per arrivare. Il 31 ottobre ovviamente ci sarà una programmazione speciale in tv. I canali televisivi proporranno film horror, ma anche cartoni animati a tema. Di seguito vi elenchiamo le migliori proposte in onda ad Halloween.

Programmazione tv Halloween: cosa vedere

Halloween ormai è divenuta una festa a tutti gli effetti. Tutti festeggiano la notte del 31 ottobre, dai più grandi ai più piccoli. Per chi invece dovesse restare a casa, in televisione ci sarà una super programmazione speciale.

Una delle migliori proposte è sicuramente la pellicola Shining, in onda in prima serata su Italia Uno. Il film diretto da Kubrick e con protagonista Jack Nicholson è un classico ad Halloween.

I telespettatori potranno rivedere la famosa pellicola prima di fiondarsi al cinema per vedere “The Doctor Sleep“, il sequel del film tratto al romanzo di Stephen King. Un’occasione importante dunque per i fan della pellicola con Jack Nicholson.

Programmi tv in onda ad Halloween

Il film Shining ovviamente non sarà l’unica proposta in occasione di Halloween. Paramount Channel, infatti, proporrà i due film de La famiglia Addams. Anche in questo caso potrebbe essere una buona occasione per rivedere i film della famiglia più sgangherata e terribile del cinema.

Su Spike, invece, andrà in onda il Cimitero vivente e il suo sequel, tratto anche in questo caso dai romanzi di Stephen King.

Per i più piccoli, invece, dal 28 al 31 ottobre la saga de I Simpson proporranno un episodio a tema, come spesso avviene nel famigerato cartone animato. Rai Yoyo, invece, dedicherà tutta la giornata ai cartoni animati a tema Halloween.

Sarà una lunga notte da trascorrere sul divano, sotto le coperte e soprattutto davanti alla televisione. I telespettatori hanno a disposizione un’ampia scelta di programmi e film da poter vedere in prima serata.