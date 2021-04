E’ morto il Principe Filippo di Edimburgo, il marito della Regina Elisabetta. Lutto in tutta la Gran Bretagna per la scomparsa del consorte più longevo nella storia britannica che si è spento all’età di 99 anni.

Principe Filippo morto, il dolore della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta piange il principe Filippo di Edimburgo scomparso all’età di 99 anni. La notizia circolava da qualche ora, ma la conferma ufficiale è arrivata direttamente da Buckingham Palace. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il consorte della regina Elisabetta visto che ha trascorso quasi un mese in ospedale. Le dimissioni dello scorso 16 marzo facevano ben sperare per lo stato di salute del principe di Edimburgo, ma la notizia della sua morte è arrivata in queste ore.

Il duca di Edimburgo ha sposato Queen Elisabeth nel 1947. Un matrimonio longevo e felice, anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà. La notizia della sua morte ha scossa tutta la Gran Bretagna, ma soprattutto l’amata moglie che ha scritto poche toccanti parole per annunciare la dipartita del compagno di vita.

È con profonda tristezza – si legge nel comunicato – che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita.

Boris Johnson: “Principe Filippo “un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso

Dopo 73 anni d’amore Elisabetta ha dovuto dire addio al suo compagno. Anche Boris Johnson, premier Uk, da Downing Street ha espresso tutto il suo cordoglio:

Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina. Come nazione e come Regno ringraziamo la straordinaria figura e il lavoro.

Non solo, Boris Johnson ha definito il Principe Filippo “un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso”

Intanto la bandiera britannica è stata posta a mezz’asta a Buckingham Palace.