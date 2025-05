Primo ritiro all’Isola dei Famosi. Angelo Famao abbandona il reality dopo 3 giorni. Un vero e proprio record, o quasi. Cosa è accaduto? Come mai ha deciso di abbandonare l’avventura subito all’inizio dopo aver fatto di tutto pur di entrare nel cast del programma di Canale 5? Ecco il perchè con il motivo spiegato dal cantante.

Isola dei Famosi 2025, arriva il primo ritiro: Angelo Famao abbandona. Perchè si è ritirato? Il motivo

Un fulmine a ciel sereno. All’Isola dei Famosi è arrivato il primo ritiro dopo solo 3 giorni dall’inizio del reality. I naufraghi non hanno ancora fatto in tempo a capire quanto sia difficile la permanenza sull’isola, quanto sia difficile combattere contro la fame, ma nemmeno quanto sia bello poter godere di un panorama mozzafiato e rimanere lontano dallo stress cittadino. Nonostante ciò Angelo Famao ha abbandonato il programma. Cosa è accaduto?

Sui social ha iniziato a circolare la notizia già da qualche ora e sono state fatte le ipotesi più disparate. C’è chi ha pensato a problemi familiari, chi ha una incomprensione con la produzione e chi ad un malore o un infortunio. Altri, invece, con più immaginazione hanno pensato ad una lite tra naufraghi capace di far perdere le staffe al concorrente tanto da voler andarsene.

A svelare il motivo ti tale decisione, però, per fortuna, è stato lo stesso Angelo Famao. La colpa sarebbe da attribuire a tre fattori:

mancanza di cibo

mancanza di sonno

presenza esasperante di zanzare tipiche del luogo

Come direbbe Simona Ventura, Angelo Famao: “è durato quanto un gatto in tangenziale“.

Le parole del concorrente

Nei vari day time si è capito che Angelo Famao non fosse contento e stesse affrontando nel peggiore dei modi le diverse avversità.

“Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, convinzione e determinazione soprattutto. Però purtroppo non sono andate le cose come previste e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido. Non mangio da giorni e non dormo da giorni, sembra che qui tutti gli animali ce l’abbiano con me.”

In aggiunta pare che Angelo abbia sentito particolarmente la mancanza di una ragazza che gli ha rubato il cuore.

Nell’ultimo day time andato in onda, mentre parlava con il naufrago Leonardo Brum, Angelo ha detto, parlando della sua innamorata: “penso sempre a lei, il mio pensiero è sempre su di lei, ho lasciato la testa lì“.