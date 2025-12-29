A Gennaio il catalogo di Prime Video continua ad allargarsi. Tra attesi ritorni come la seconda stagione di The Night Manager o Vip Al Tappeto 2, ma anche nuovi titoli originali tra cui la serie Steal – La Rapina o il film The Bad Boy and Me, la piattaforma rivela alcune anticipazioni di cosa arriverà il primo mese dell’anno. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Amazon Prime Video, gli attesi ritorni in arrivo a Gennaio 2026

Le novità su Prime Video iniziano il 2 Gennaio con Gigolò Per Caso – La Sex Guru, la seconda stagione della serie tv con Christian De Sica e Pietro Sermonti. In questo nuovo capitolo, padre e figlio dovranno vedersela con Rossana Astri (Sabrina Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. La sua presenza è destinata a creare scintille nei precari equilibri delle vite dei due protagonisti.

Il 7 gennaio invece arriva la seconda stagione di Beast Games. In questo show verranno riunite 100 tra le persone più forti del pianeta che si scontreranno con altrettante tra le menti più brillanti del mondo. I concorrenti si contenderanno un montepremi da 5.000.000 di dollari e, mentre si scontreranno, si formeranno alleanze e si romperanno rapporti basati sulla fiducia.

Passiamo all’11 gennaio, data in cui sarà disponibile la seconda stagione di The Night Manager. Otto anni dopo l’esplosivo finale della prima stagione, torna Jonathan Pine (Tom Hiddleston) che pensava di essersi lasciato il passato alle spalle. Ora vive come Alex Goodwin, un agente subalterno dell’MI6 che gestisce una semplice unità di sorveglianza a Londra. Conduce una vita tranquilla ma l’incontro casuale con un ex mercenario di Ropert lo porterà ad un violento scontro con un nuovo avversario.

Altro attesissimo ritorno ci sarà invece il 23 Gennaio con l’arrivo della seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto. Con la conduzione di Alessia Marcuzzi e con le irriverenti voci e i commenti della Gialappa’s Band, ci saranno tre squadre di bodyguard che dovranno scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Il red carpet, questa volta , è allestito in un parco acquatico. A sfidarsi saranno cinque dive: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi, Flavia Vento. Le tre squadre di bodyguard saranno composte invece da Alessandro Betti, gli Autogol, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano, Giulia Vecchio.

I nuovi titoli original in arrivo su Prime Video a Gennaio

Il 16 gennaio arriva un nuovo film original: The Bad Boy and Me. Tratto dal romanzo più letto di sempre su Wattpad, la storia segue Dallas Bryan, una cheerleader determinata ad ottenere una borsa di studio di danza al CalArts. Ma quando conosce Drayton Lahey, il quarterback ribelle proveniente da una famiglia leggendaria nel football, le scintille vanno in qualsiasi direzione. Più la ragazza cerca di convincersi di non aver bisogno di lui, più ne rimane inevitabilmente attratta, comprendendo che forse è arrivato il momento di accettarlo.

Il 21 invece si aggiunge sul catalogo un altro titolo original, la serie tv Steal – La Rapina. Adrenalinico thriller contemporaneo sulla rapina del secolo, la protagonista è Zara un’impiegata che si ritrova catapultata in una violenta rapina agli uffici della Lochmill Capital, società d’investimento di fondi pensione dove lavora. L’ispettore capo Rhys è deciso a risolvere il caso, ma dovrà tenere a bada le proprie dipendenze mentre indaga sui piani segreti e gli interessi contrastanti che si celano dietro questo crimine di vasta portata.

Infine, si concludono le novità il 28 Gennaio, con il titolo Fratelli Demolitori. In questa action comedy, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), due fratellastri che non si parlano da anni, sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre provano a scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova. I due infatti svelano una cospirazione che potrebbe persino arrivare a distruggere la loro famiglia.