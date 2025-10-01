Ottobre è alle porte e sono in arrivo una ventata di nuovi titoli nel catalogo prime. Tra reality show, film e serie tv, l’offerta di questo mese è molto variegata. Tra i titoli più attesi c’è The Traitors, programma condotto da Alessia Marcuzzi carico di suspense e giochi inquietanti, ma anche la seconda stagione del seguitissimo Hazbin Hotel. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Prime Video, i titoli più attesi di Ottobre 2025: serie tv e film

Questo Ottobre si aggiungono alcune novità davvero interessanti su Prime Video. Si inizia il 1° Ottobre con Play Dirty – Triplo gioco, un nuovo film original. Thriller adrenalinico di Shane Black, la trama segue Parker, un ladro professionista alle prese con il colpo più grande della sua vita. Insieme a Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) e un’abile squadra di rapinatori, Parker si imbatterà in un piano molto complesso, che li metterà contro la mafia newyorkese.

Dal 16 ottobre invece è disponibile in catalogo È Colpa Nostra? atteso terzo e ultimo film della saga basata sui romanzi di Mercedes Ron. La trama riprende dopo la rottura tra Nick e Noah, che dovranno incontrarsi al matrimonio di Jenna e Lion, i loro genitori. Tra i due la tensione è palpabile e l’incapacità di Nick di perdonare Noah crea tra loro un muro apparentemente insormontabile. Lui è ormai erede dell’impero del nonno, mentre lei ha appena dato inizio alla sua carriera. Anche se la fiamma è ancora accesa dentro di loro, entrambi si rifiutano di andare avanti e superare i loro rancori. Ma sarà davvero così?

Un altro titolo attesissimo da tempo dai fan di tutto il mondo è la seconda stagione di Hazbin Hotel. In arrivo il 29 ottobre con due episodi disponibili ogni settimana fino al 19 novembre, la storia riprende dopo la vittoria di Charlie contro l’esercito del Paradiso. L’hotel è in pieno fermento grazie all’arrivo di nuovi ospiti, ma con grande disappunto di Charlie, la maggior parte di loro non è lì per le ragioni giuste. Mentre cresce il risentimento nei confronti del Paradiso e i peccatori si rendono conto di poter reagire, molti di loro cercano di approfittare delle crescenti tensioni.

I reality show italiani in arrivo su Prime Video

Per quanto riguarda i reality show, il 9 ottobre arriva Roast in Peace, nuovo attesissimo comedy show italiano. In uno spietato funerale guidato da Michela Giraud, quattro celebrità “defunte” (Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti), saranno commemorati da sei comici (Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase) pronti a ricordarli a modo loro. L’obiettivo è individuare il comico più cattivo e spietato.

Infine, da non perdere è anche The Traitors Italia. Composta da 6 episodi, 4 saranno disponibili dal 30 ottobre, mentre gli ultimi due disponibili dal 6 novembre. Condotto da Alessia Marcuzzi, è un reality show psicologico tra tradimenti e inganni che prevede un lavoro di squadra per completare missioni e accumulare un montepremi in denaro. Tra i concorrenti si nascondono però dei traditori. Questi ultimi cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé. Gli altri partecipanti intanto, leali e ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

The Traitors Italia si prospetta un titolo carico di suspense che terrà gli spettatori incollati allo schermo. I protagonisti saranno Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.