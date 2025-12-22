Prime Video ha in serbo molte novità per il 2026. Tra film, serie tv ma anche reality show, il catalogo si continua ad allargare. Tra produzioni italiane come la serie tv Gigolò per caso – La sex guru, ma anche prodotti internazionali, tra cui la serie tv Scarpetta con Nicole Kidman, scopriamo insieme ulteriori dettagli sui titoli più attesi.

Prime Video – le novità più attese del 2026

Uno dei primi titoli ad arrivare su Prime Video è Gigolò per caso – La sex guru, serie tv con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Sabrina Ferilli. Disponibile dal 2 gennaio, in questa seconda stagione padre e figlio dovranno vedersela con Rossana Astri, una celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee sovversive mettono a rischio sia il business di Giacomo che la vita privata di Alfonso, facendo scaturire nuovi conflitti ma anche momenti davvero esilaranti.

L’11 gennaio invece è la volta della seconda stagione di The Night Manager con Tom Hiddleston. La trama segue Jonathan Pine che pensava di poter condurre una vita tranquilla nei panni di Alex Goodwin, un agente dell’MI6 a capo di una silenziosa unità di sorveglianza a Londra. Ma il passato è pronto a bussare alla sua porta.

Dal 23 gennaio torna Red Carpet – Vip al tappeto con una nuova esaltante stagione. Quest’anno, a sfidarsi sul tappeto rosso, ci saranno Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi, Flavia Vento, mentre le tre squadre di bodyguard sono composte dagli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano, Giulia Vecchio.

Il crimine torna in scena dall’11 febbraio con la seconda stagione di Alex Cross. In questo nuovo capitolo, Alex è sulle tracce di uno spietato assassino vigilante, che dà la caccia a magnati miliardari corrotti.

Le serie tv più in arrivo in primavera su Prime Video

A marzo, precisamente l’11, arriva una delle novità più attese: la serie tv thriller Scarpetta. Nicole Kidman veste i panni della dottoressa Kay Scarpetta, un medico legale abile e determinato a diventare la voce delle vittime, smascherare un feroce serial killer e dimostrare che il caso che lo ha reso famigerato 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina.

L’8 aprile si aggiunge al catalogo la quinta stagione di The Boys, una delle serie tv più amate della piattaforma. Nel quinto e ultimo capitolo, Patriota domina il mondo, mentre Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati. Una serie di eventi cambierà il mondo per sempre e il destino della Terra e dei suoi abitanti è sempre più in bilico.

I film e le serie tv prossimamente su Prime Video

Su Prime Video arriveranno prossimamente anche altri titoli molto attesi, di cui non si sa ancora la data di uscita.

Si aggiungeranno al catalogo il film Love me Love me, tratto dal primo omonimo romanzo della tetralogia di Stefania S, ma anche la commedia Non è un paese per single, l’adattamento del libro bestseller di Felicia Kingsley con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

Arriverà anche Ancora più sexy, sequel di Pensati Sexy diretto da Michela Andreozzi con Diana del Bufalo e Valentina Nappi e la sesta stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Tra le produzioni internazionali, c’è molta curiosità per Young Sherlock, che segue la storia delle origini del celebre detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, in una rivisitazione dei primi anni di vita di questo iconico personaggio, per Spider – noir, serie live-action basata sull’omonimo fumetto Marvel. Ambientata nella New York degli anni 30, questo titolo racconta la storia di un investigatore privato, interpretato da Nicolas Cage, attempato e caduto in disgrazia, costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Infine, verrà rilasciato anche È colpa tua: Londra, in cui gli attori britannici Asha Banks e Matthew Broome tornano nei panni degli amati Noah e Nick, nell’adattamento del secondo libro della trilogia bestseller di Mercedes Ron.