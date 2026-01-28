A Febbraio il catalogo di Prime Video continua ad allargarsi. Tra l’ultimo episodio della seconda stagione di Fallout e l’attesissimo film romantico Love Me Love Me, le novità non sono poche. Vediamo insieme alcuni dei titoli più attesi di questo mese.

Le novità iniziano il 4 febbraio con il finale di stagione di Fallout. Arriva infatti l’ultimo episodio, che siamo certi regalerà numerose emozioni e colpi di scena. Cooper e Lucy sono finalmente riuniti, mentre Hank MacLean fugge, lasciando dietro di sé nuove domande. Questa puntata finale vede i protagonisti spingersi ancora verso nuovi territori, aprendo nuovi scenari anche per il futuro della serie.

Il 6 febbraio arriva la serie tv SweetPea. La trama ruota intorno a Rhiannon, una ragazza tranquilla e timida continuamente ignorata. La sua vita prende una piega completamente inaspettata quando viene spinta oltre il limite e perde il controllo. Improvvisamente, la ragazza timida scompare, e al suo posto appare una giovane donna capace di tutto. Riuscirà a mantenere il suo segreto?

L’11 febbraio sarà disponibile la seconda stagione di Alex Cross. Dopo gli eventi del primo capitolo, Alex Cross e l’agente dell’FBI Kayla Craig devono proteggere il magnate Lance Durand, che chiede la protezione dell’FBI in seguito ad una minaccia di morte, che lo collegherebbe all’omicidio di un playboy miliardario. Questa nuova missione lascia dietro di sé una serie di indizi raccapriccianti. Intanto, John Sampson, partner e amico di Cross, fa una scoperta davvero assurda.

Il 13 febbraio arriva invece Love Me Love Me. Tratto dal primo romanzo fenomeno della serie omonima di quattro libri di Stefania S, la storia segue June, un’adolescente che, dopo la morte di suo fratello, si trasferisce a Milano per ricominciare da capo. Nella sua nuova scuola inizia a frequentare Will, studente modello. Ma il suo equilibrio viene scosso da una rivalità con James, il migliore amico di Will, che si trasforma presto in un’attrazione irresistibile.

Infine, cambiando genere, l’avventura si mescola all’azione nel nuovo film The Bluff, in arrivo il 20 febbraio. La storia segue Ercell Bodden, ex pirata che pensava di aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito, il loro figlio, e la cognata Elizabeth. Ma quando il suo famigerato ex capitano Connor ritorna in cerca di vendetta, Ercell deve affrontare i demoni che aveva cercato di seppellire. Tra scherma, trappole astute e feroce volontà di proteggere chi ama, Ercell comincia una spietata e brutale guerra contro la temibile ciurma di Connor.