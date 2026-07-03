Con l’arrivo dell’estate, a Luglio, il catalogo di Prime Video si allarga maggiormente. Tra titoli particolarmente attesi, come Elle, serie tv prequel de La rivincita delle bionde, o film adrenalinici ambientati in vacanza come Nella bocca del diavolo, anche questo mese si prospetta pieno di interessanti sorprese. Scopriamo insieme quali sono i film e le serie tv più intriganti di Luglio 2026.

Amazon Prime Video: i film e le serie tv più attese di Luglio 2026

Si comincia il 1° luglio, data in cui arriva Elle. Titolo prequel dell’iconico film dei primi anni 2000, qui la storia segue una giovane Elle Woods al liceo. Ambientato nel 1995, la giovane protagonista è alle prese con amicizie complicate, storie d’amore proibite e scelte di moda discutibili. Forte del legame indissolubile con la madre, ad ogni sfida che affronta, la ragazza si avvicina sempre alla Elle Woods che conosciamo e amiamo oggi.

L’8 luglio si aggiunge al catalogo un’altra serie tv. Parliamo di The Ghost in the shell, titolo animato composto da 10 episodi. Nel Giappone del 2029, la cyborg Motoko Kusanagi è a capo di una task force specializzata nella neutralizzazione di minacce emergenti. Notata da Daisuke Aramaki della Sicurezza Pubblica, viene reclutata per guidare la Sezione 9, chiamata la Squadra corazzata. Intanto, una cospirazione internazionale si muove nell’ombra, orchestrata dal misterioso hacker detto il Marionettista.

Il 10 luglio spazio anche per i film con il dramedy Boulevard. La storia segue due ragazzi del liceo che, inaspettatamente, si legano tra loro. Mentre lei combatte contro la dipendenza, lui affronta i propri demoni personali. Entrambi dovranno affrontare i loro sentimenti, chiedendosi se l’amore valga tanto rischio.

Il 17 luglio, invece, si ritorna alle serie tv. Questa volta debutta un titolo italiano comedy, Super Market. Scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, la trama si incentra su un caotico supermarket di quartiere che rischia la chiusura. Nel microcosmo di Eury, il protagonista, lavorano il megalomane direttore Enrico, il caporeparto puntiglioso Anita, corteggiata insistentemente da Manlio, il magazziniere Filipp, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca, Max, il clochard filosofo che vive all’ingresso del supermarket e l’ultimo arrivato Edoardo, stagista in prova al suo primo giorno. Dopo l’ultimatum della capoarea Cristina, il disfunzionale gruppo dovrà cercherà di salvare lo store a qualsiasi costo.

Infine, il 29 luglio, si aggiunge al catalogo Nella bocca del diavolo, un altro film. La storia segue cinque giovani amici neolaureati, che partono per un’ultima avventura in Thailandia prima di affrontare la vita adulta. Il gruppo decide di unirsi a un’escursione guidata attraverso un remoto sistema di grotte, noto come La Bocca del Diavolo. Ma il loro viaggio si trasforma presto in un incubo quando scoprono che una violenta tempesta ha trascinato nelle grotte una pericolosa creatura marina che dà loro la caccia.