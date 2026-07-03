Ascolti tv giovedì 2 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Spagna-Austria” contro “TIM Battiti Live 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 2 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Spagna-Austria vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 2 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Spagna-Austria” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026 Spagna-Austria, la partita di calcio dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 4.566.000 spettatori pari allo 28.9% di share.

Rai 2: La ragazza che ho sempre desiderato, il film thriller diretto Michelle Ouellet, con Brielle Robillard, Sam Trammell e Steve Byers ha coinvolto 722.000 spettatori pari al 4.8%.

Rai 3: Overland, il programma d’avventura condotto da Filippo Tenti e Beppe Tenti ha raccolto 627.000 spettatori con lo 4.4%.

Rete 4: Il bisbetico domato, il film italiano del 1980 diretto da Castellano e Pipolo con protagonisti Adriano Celentano e Ornella Muti ha incuriosito 631.000 spettatori con il 4.6% di share.

Canale 5: TIM Battiti Live 2026, la prima puntata della kermesse musicale dell’estate condotta da Ilary Blasi ha intrattenuto 2.072.000 spettatori con uno share del 19.1%.

Italia 1: Indiana Jones e il tempio del teschio di cristallo, il quarto film della serie diretto da Steven Spielberg con protagonista Harrison Ford ha appassionato 656.000 spettatori (share 4.8%).

La7: Speciale Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 509.000 spettatori e il 3.3%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma che vede quattro future spose competere per vincere una luna di miele da sogno ha interessato 420.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 355.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio.

Nove: La Corrida: lo show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha strappato un sorriso a 257.000 spettatori con uno share del 2.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON VA IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.402.000 spettatori con il 26.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 luglio 2026

RAI 1

Capri – 1 Stagione : 844.000 spettatori con il 9.1 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 852.000 spettatori con l’11.4% nella parte chiamata Start dalle 16:11 alle 16:59, 1.187.000 spettatori con il 15.9% nella presentazione dalle 16:59 alle 17:34 e 1.529.000 spettatori con il 19.4% dalle 17:34 alle 18:40.

CANALE 5