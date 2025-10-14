Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei protagonisti della sesta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show Original dei record prodotto in Italia da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios.

Il nuovo cast promette una competizione ancora più esilarante:

Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada saranno i dieci comici pronti a sfidarsi per sei ore consecutive, con un unico obiettivo: non ridere.

Durante la gara, ogni concorrente dovrà rimanere serio mentre tenta di far cedere i propri avversari, in una sfida di resistenza comica tra sketch, battute e improvvisazioni. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 100.000 euro, che verrà devoluto a un ente benefico scelto dal trionfatore.

Lol 6: Alessandro Siani e Angelo Pintus tornano alla guida dello show

A osservare e commentare ogni mossa dalla control room ci saranno ancora una volta Alessandro Siani e Angelo Pintus, che vestiranno i panni di arbitri e conduttori della nuova stagione.

Quest’anno, però, i due comici non saranno soli: potranno contare sull’aiuto speciale di Federico Basso e Andrea Pisani, i loro “assi nella manica”, pronti a entrare in gioco per mettere a dura prova i concorrenti e spingerli a ridere con gag e provocazioni imprevedibili.

LOL 6: uscita e distribuzione su Prime Video

La sesta stagione di “LOL: Chi ride è fuori” sarà composta da sei episodi e debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2026. Come nelle precedenti edizioni, anche questa nuova stagione è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e promette un mix irresistibile di comicità, improvvisazione e momenti virali.

In arrivo anche “LOL Halloween Special”: un’edizione da brividi

Oltre alla nuova stagione, Prime Video ha svelato anche i dettagli di “LOL Halloween Special”, uno speciale a tema Halloween che riunirà sei tra i protagonisti più amati delle passate edizioni del programma.

I concorrenti torneranno nella casa di LOL per rivivere l’esperienza del comedy show in un’atmosfera da brividi, tra travestimenti, scherzi e prove inedite.

La control room sarà affidata all’inconfondibile ironia della Gialappa’s Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che commenteranno con il loro stile unico ogni momento di questa sfida all’ultima risata.

Prodotto anch’esso da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, “LOL Halloween Special” arriverà in esclusiva su Prime Video nel mondo ad Halloween 2026.

LOL continua a conquistare il pubblico

Con ogni stagione, “LOL: Chi ride è fuori” si conferma uno dei format comici più amati e seguiti in Italia e nel mondo, grazie alla sua formula originale che unisce comicità, spontaneità e suspense. La sesta stagione e lo speciale di Halloween 2026 promettono di rinnovare il successo della serie, portando nuove risate e momenti indimenticabili per tutti gli spettatori di Prime Video.

Appuntamento nel 2026 su Prime Video con LOL 6 e LOL Halloween Special: chi riuscirà a non ridere?