Chi saranno i conduttori del ‘PrimaFestival 2025’ e quando andrà in onda? Con qualche giorno di anticipo rispetto alla manifestazione canora, sta per partire la striscia quotidiana che ci accompagnerà, con curiosità e aneddoti, alla 75edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo insieme chi saranno i presentatori e dove sarà trasmesso.

‘PrimaFestival 2025’ al via: chi sono i conduttori e da quando in tv

Manca pochissimo al Festival di Sanremo. La kermesse è infatti in programma, in prima serata su Rai1, da martedì 12 febbraio e fino alla finale di sabato 15 febbraio. Ma prima, i telespettatori potranno vedere il “PrimaFestival 2025” che torna per la sua nona edizione. L’appuntamento con la prima puntata è per sabato 8 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20.

A condurre il “PrimaFestival 2025”, dalla glass box situata davanti al Teatro Ariston, c’è la coppia formata da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Ad affiancarli in esterna, troviamo Mariasole Pollio, pronta a raccontare il Festival con uno sguardo innovativo e tanta energia.

I tre mostreranno il dietro le quinte della 75esima edizione del Festival con interviste, curiosità e momenti inediti della kermesse musicale. Da non perdere la puntata di lunedì 10 febbraio del “PrimaFestival 2025” che vede i 29 big in gara sfilare sul red carpet. In questa occasione la puntata durerà di più dei consueti 7 minuti.

La striscia quotidiana del “PrimaFestival”, che rappresenta non solo una semplice anteprima, terminerà con il Festival, sabato 15 febbraio.

I Sansoni e la lettera a Carlo Conti

Al PrimaFestival 2025 arrivano poi I Sansoni. Il duo siciliano, formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone, promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival. Ogni sera, i due comici scriveranno una lettera al Conduttore e Direttore Artistico Carlo Conti commentando le serate del Festival di Sanremo. Un modo per fare i “Conti” con la kermesse tutte le sere in chiave ironica, coinvolgendo anche i più giovani.

La squadra creativa del PrimaFestival 2025 è composta dagli autori Walter Santillo, Alessio Tagliento e Tania Carminati, con la regia di Carlo Flamini.