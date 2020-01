In attesa di Sanremo 2020 torna su Rai1 Prima Festival, il notiziario flash dedicato ai temi più caldi della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ecco le anticipazioni e i conduttori.

Prima Festival 2020 su Rai1

Al via da lunedì 27 gennaio 2020 la nuova edizione di “PrimaFestival”, il notiziario flash dedicato alla 70° edizione del Festival di Sanremo 2020. L’appuntamento è quotidiano e va in onda tutti i giorni subito dopo il Tg1 delle ore 20.00 su Rai1 in diretta dal Glass Box localizzato dinanzi al Teatro Ariston.

6 minuti di notizie dedicate ai temi più caldi della kermesse canora in partenza dal 4 all’8 febbraio 2020 e condotta quest’anno da Amadeus su Rai1. La conduzione di Prima Festival quest’anno è affidata alla DJ e conduttrice Ema Stokholma, ex concorrente di Pechino Express, che per l’occasione potrà contare su due comici e conduttori di eccezione.

PrimaFestival conduttori: Gigi e Ross e Ema Stokholma

Si tratta di Gigi e Ross, una delle coppie televisive più brillanti e apprezzate che, durante le prove, si recheranno dietro le quinte del palco dell’Ariston per raccontare ai telespettatori il clima della vigilia (e non solo) di Sanremo. Non mancheranno come sempre interviste a caldo, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara.

Non solo, durante le varie puntate del notiziario flash ampio spazio sarà data ad una analisi quotidiana dei contenuti e temi che più di tutti sono diventati argomento di dibattito e discussione sui social al punto da diventare trend topic. Una scelta che conferma l’interesse della Rai nel regalare al pubblico una finestra aperta quasi 24h su 24h sulla kermesse canora per eccellenza della musica italiana.