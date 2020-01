Fra polemiche, defezioni e quant’altro, la macchina di Sanremo 2020 persegue nel suo percorso. E’ stata quindi annunciata la serata duetti e sono state svelate le cover che ogni artista in gara realizzerà oltre ai nomi degli ospiti che saliranno sul palco. Ecco l’elenco ufficiale che, però, non è ancora totalmente completo. Come aveva annunciato Amadeus in conferenza stampa alcuni artisti hanno cambiato idea più volte e si sono scambiati le cover di continuo. Per questo motivo, dopo svariate prove e cambi di idea, la lista ufficiale è stata stilata solo oggi.

Sanremo 2020 duetti e cover: le news e gli indecisi

Nella serata speciale di Sanremo 2020, quella in onda su Rai 1 giovedì 6 febbraio, ogni artista dovrà rendere omaggio ai 70 anni del Festival e dovrà dunque interpretare un brano che ha segnato la storia della kermesse. I 24 artisti in gara hanno potuto scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri oltre alle canzoni con cui presentarsi davanti al pubblico.

A giudicare le varie performance saranno i musicisti e i coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante tale serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica.

Premesso ciò, chi canterà con chi e soprattutto quale brano è stato scelto?

Anastasio ha scelto Spalle al muro, ma non si sa ancora se vi saranno insieme a lui eventuali ospiti sul palco per un duetto. Stessa cosa vale per Piero Pelù che canterà Cuore matto, per Giordana Angi che canterà La nevicata del 56 e Diodato che porterà all’Ariston 24 Mila Baci di Celentano.

Nemmeno Francesco Gabbani ha ancora comunicato la presenza di eventuali ospiti, ma ormai è chiaro che si esibirà sulle note de L’Italiano. Altri artisti che non hanno ancora deciso il duetto? Bugo e Morgan che canteranno Canzone per te.

Sanremo 2020 duetti: ecco l’elenco di chi ha già le idee chiare

Elodie si esibirà sul palco dell’Ariston insieme a Aeham Ahmad sulle note di Adesso tu, Elettra Lamborghini, invece, con Myss Keta canterà Non succederà più, Raphael Gualazzi con Simona Molinari canterà E se donami e Alberto Urso insieme ad Ornella Vanoni canterà La voce del silenzio.

Altri duetti?

Marco Masini canterà con Arisa la bellissima Vacanze Romane, Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi si esibirà sulle note di Ti regalerò una rosa, Michele Zarrillo, invece, con Fausto Leali canterà Deborah.

Rita Pavone ha scelto di duettare con Amedeo Minghi sulle note di 1950, Tosca ha optato per Piazza Grande insieme a Silvia Perez Cruz mentre Achille Lauro ha puntato su Annalisa per Gli uomini non cambiano.

Completano la lista dei duetti: