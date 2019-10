Ultimo appuntamento con PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona su Rai 3. Scopriamo in anteprima le anticipazioni e i temi al centro dell’ultima puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019.

PresaDiretta puntate, gran finale su Rai3

Lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 21.45 andrà in onda l’ultima puntata di questo ciclo di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che questa settimana si occuperà delle vertenze industriali che agitano il mondo del lavoro.

Si comincia con l’ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal. A che punto è arrivata la bonifica dell’impianto siderurgico più grande d’Europa? Comincia così l’ultima puntata di Presa Diretta che per l’occasione ha raccolto un’intervista di Matthieu Jehl, vice Presidente e Amministratore Delegato di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl. Tra le varie domande: quali sono i piani dell’azienda per il futuro dell’impianto di Taranto?

Presa Diretta su Rai3: le inchieste di lunedì 14 ottobre

Le telecamere di Presa Diretta sono pronta a raccontare anche la storia del Portogallo, un Paese che oggi è tra i più forti economicamente in Europa. Dalla crisi economica del 2012 che ha portato il Paese al default, oggi il Portogallo ha vinto la sua scommessa sia in ambito economico che sociale. rinascita economica. Come ha fatto il Portogallo a rimettere a posto i conti dicendo no all’austerity?

In studio, invece, Riccardo Iacona incontra Rinaldo Melucci, il sindaco di Taranto per discutere delle preoccupazioni e delle richieste giunte da parte dell’amministrazione cittadina nei confronti del polo siderurgico e della politica.

Infine Presa Diretta si occupa del tema dell’HIV con la campagna #HIVSPEZZIAMOLACATENA. Oggi non si parla più di Hiv, ma i numeri sono allarmanti: più di 3600 casi all’anno solo in Italia e l’aumento è registrato tra eterosessuali e giovanissimi che hanno perso la percezione del rischio. E’ importante informare ed informarsi per debellare la malattia e fermare questa epidemia.