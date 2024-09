Al via la nuova stagione di PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, domenica 1 settembre 2024.

PresaDiretta puntate: i temi di domenica 1 settembre 2024

Domenica 1 settembre 2024 dalle ore 20.35 appuntamento in prima serata su Rai3 con il viaggio inchiesta di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. La serata di stasera si apre con “Aspettando PresaDiretta” dedicata all’emergenza nell’area flegrea colpita da continue scosse di terremoto.

La zona, dove vivono 800 mila persone, necessità di interventi mirati per rendere antisismiche le case, ma dove sono i soldi? Tutte le ultime novità e la situazione in tempo reale con la partecipazione del sindaco Josi Gerardo. Non solo, spazio alla speculazione sugli affitti brevi satura il mercato con la partecipazione di: Filippo Celata, professore di Geografia economico-politica dell’università La Sapienza di Roma.

Alessia Bongarzone, madre single, condividerà con i telespettatori la sua esperienza di donna single a Roma; le condizioni di vita si fanno sempre dure e difficili quando il 60% del tuo stipendio viene utilizzato per pagare il fitto.

Presa Diretta su Rai3: le anticipazioni

La serata di domenica 1 settembre 2024 di PresaDiretta di Riccardo Iacona prosegue con l’inchiesta “Casa verde quanto ci costi?” a cura di Riccardo Iacona, con Cecilia Carpio, Marianna De Marzi, Alessandro Macina, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabrizio Lazzaretti, Massimiliano Torchia. La direttiva europea Case Green ha fissato un nuovo obiettivo: ridurre del 16 per cento la dispersione energetica con l’utilizzo di incentivi quali: ecobonus, bonus sisma e il contestato 110.

In particolare il 110, superbonus che doveva favorire grandi condomini di periferia e famiglie poco abbienti, non ha parte funzionato. Perchè? Le telecamere di Presa Diretta si sono recate in uno studio del Politecnico di Milano per vedere da vicino le novità tecnologiche dell’edilizia green. Infine spazio alla battaglia del partito di estrema destra tedesco Afd contro la transizione ecologica in atoni Germania.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera di PresaDiretta su Rai3.