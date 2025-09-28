Riccardo Iacona e tutta la squadra di Presa Diretta tornano in prima serata su Rai3 e RaiPaly con una nuova inchiesta tutta da seguire. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025.

Presa Diretta 2025, puntate: i temi di domenica 28 settembre

Stasera, domenica 28 settembre 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. In apertura il segmento “Aspettando PresaDiretta” che questa sera punta i riflettori sul legame tra microplastiche e salute. Infertilità, patologie cardiovascolari e rischi ancora poco conosciuti: le ricerche del Policlinico di Napoli e dell’Università Vanvitelli mostrano come le microplastiche stiano ormai penetrando negli organi e nei tessuti umani. Ma l’inchiesta non si ferma qui. Le telecamere di Presa Diretta entrano in un’azienda toscana per documentare le difficoltà nel riciclare i nuovi imballaggi. Da Viareggio arriva la testimonianza dei pescatori che, senza un’efficace applicazione della legge SalvaMare, restano soli a gestire i rifiuti di plastica finiti nelle loro reti. A discuterne in studio con Riccardo Iacona c’è Giuseppe Ungherese, esperto di ambiente e sostenibilità.

Spazio poi all’inchiesta al centro della puntata di stasera dal titolo “Blackout“. Qual è il futuro dell’energia rinnovabile? E quanto sono sicure le reti italiane? Il programma di Riccardo Iacona cerca di trovare una risposta a questi due interrogativi. Le telecamere per l’occasione sono entrata nei centri di telecontrollo, negli impianti di produzione, nelle reti intelligenti e nei sistemi di accumulo per capire da vicino come funziona il nostro sistema energetico.

PresaDiretta stasera 28 settembre 2025: l’inchiesta “Blackout”

Per l’inchiesta “Blackout” al centro della puntata di stasera di PresaDiretta, il viaggia parte proprio dal grande blackout dello scorso 28 aprile che ha paralizzato Spagna, Portogallo e parte della Francia. Treni, ascensori, bancomat, pompe di benzina tutti si sono fermati. Subito si puntò il dito contro le rinnovabili, ma i rapporti ufficiali raccontano altro: errori di controllo sulla tensione e scarsa interconnessione tra Paesi. L’inchiesta poi torna in Italia dall’Emilia-Romagna alla Campania, dalla Liguria alla Puglia fino alle Marche. Nel mirino: porti, aeroporti, centrali idroelettriche e aziende innovative mostrano come funzionano le reti “smart” e quali sono le nuove frontiere dell’accumulo energetico.

Un capitolo è dedicato alla nostra dipendenza dal gas. A Ravenna, la nuova nave rigassificatrice viene presentata come la svolta che libera l’Italia dal combustibile russo. Ma è davvero così? PresaDiretta segue le tracce del gas russo che, nonostante le sanzioni, continua a rifornire l’Europa. E mette in luce i nuovi accordi con gli Stati Uniti, che vincolano all’acquisto di 750 miliardi di metri cubi: un affare che solleva dubbi sulla reale indipendenza energetica.

L’appuntamento con Presa Diretta è la domenica in prima serata su Rai3.