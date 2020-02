Presa Diretta torna questa sera, venerdì 28 febbraio 2020, in prima serata su Rai3 con una puntata speciale dedicata alla scuola. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di questa del programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

Presa Diretta puntate: i temi di venerdì 28 febbraio 2020

Venerdì 28 febbraio alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “PresaDiretta“,il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Questa settimana al centro della puntata la scuola e come sta cambiando.

Stando all’ultimo rapporto dell’Ocse Pisa, che si occupa di valutare i livelli di istruzione degli studenti in tutto il mondo, è stato segnalato che gli studenti italiani sono agli ultimi posti per le competenze scientifiche e nella comprensione del testo. Per la serie gli studenti italiani leggono, ma non capiscono.

Dati allarmanti che segnalano anche che solo 1 studente su 20 è capace di distinguere i fatti dalle opinioni. Cosa è successo? Ma soprattutto come è cambiata la scuola in tutti questi anni? Una cosa è certa: qualcosa nel sistema scolastico italiano non funziona più come prima. Oramai la scuola italiana ha smesso di essere un ascensore sociale ed è necessario un cambiamento radicale affinché le giovani generazioni possano apprendere e tornare ad occupare i primi posti delle classifiche dei livelli di istruzione.

PresaDiretta su Rai1: la scuola come sta cambiando?

Risulta fondamentale la ricerca di un nuovo metodo di studio, una nuova didattica in grado di andare oltre quella è considerata la lezione tradizionale basata sulla trasmissione dei contenuti puntando ad un ruolo diverso per lo studente chiamato a diventare protagonista attivo del suo percorso di studi.

Per questo motivo le telecamere di Presa Diretta si sono recato in alcune delle più innovative presenti sia al nord che al sud per cercare di capire come è davvero la situazione. Due sono gli interrogati a cui si cercano risposte: ma quanti sono davvero gli innovatori delle nostre scuole? Riescono a fare sistema o si tratta di eccezioni?

Sul finale le telecamere di PresaDiretta si sono recate anche in Finlandia dove il modello di studio è preso da esempio in tutto il mondo. “Cambiamo la scuola” è il racconto della nostra scuola e della sfida di cambiare e rinnovarsi.