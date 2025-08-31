Torna l’appuntamento con PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata della nuova stagione trasmessa stasera, domenica 31 agosto 2025.

PresaDiretta puntate: i temi di domenica 31 agosto 2025

Stasera, domenica 31 agosto 2025 dalle ore 20.30 va in onda la prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. La nuova edizione – con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis – debutta con una puntata incentrata su due temi di strettissima attualità. La prima parte “Aspettando PresaDiretta” si occupa della sanità in Italia dopo la pandemia da Covid-19. A distanza di 5 anni dalla terribile pandemia si cerca di capire quanto l’Italia sia pronta ad affrontare una nuova possibile emergenza sanitaria, mentre la politica si divide sul ruolo dei vaccini.

Le telecamere di Presa Diretta sono tornate a Bergamo e in Lombardia dove cinque anni fa c’è stato il primo caso di contagio da Coronavirus. In particolare il programma racconta e mostra la situazione negli ospedali, la carenza di personale sanitario facendo anche un focus sulla strage dimenticata nelle Rsa dove si è concentrato un terzo dei morti a causa del virus. A discuterne in studio c’è: Walter Ricciardi, professore di Igiene e Sanità pubblica all’Università Cattolica di Roma.

PresaDiretta 2025, stasera la nuova puntata: il tema è “Trump, l’uomo di Dio”

Non solo, sempre nella puntata di stasera di PresaDiretta 2025 si parla anche delle basi ideologiche delle politiche messa in campo dal presidente degli Stati Uniti d’ America. “Trump, l’uomo di Dio” è il titolo del tema della prima puntata del nuovo ciclo di “PresaDiretta” – di Riccardo Iacona. Si tratta di un viaggio tra chiese, scuole, organizzazioni culturali e università per mostrare le radici della destra religiosa negli Stati Uniti. Spazio anche al ruolo dei protestanti evangelici che hanno votato in massa per Donald Trum.

Patriot Church, Fellowship Church, Southern Baptist Convention: dal Texas al Tennessee ai luoghi del potere. L’inchiesta di Presa Diretta è entrata nelle organizzazioni protestanti dei fondamentalisti evangelici che raccolgono milioni di fedeli. Loro hanno scelto Trump come presidente. Un viaggio alle radici del movimento cristiano-nazionalista e della destra religiosa americana intenzionata a cambiare la faccia del Paese. Si pensi alle scuole private cristiane dove, dalla matematica all’economia, tutto viene insegnato attraverso la fede. Non solo le ingerenze della religione sui programmi delle scuole pubbliche; l’attacco ai diritti e all’aborto; la resistenza, l’impegno e le storie delle organizzazioni che assistono le donne negli Stati dove è vietato l’aborto. E ancora, il pugno duro di Trump contro Harvard e le altre università tra accuse di antisemitismo e taglio ai visti per gli studenti stranieri. Costa sta succedendo? Le posizioni antiscientifiche stanno contagiando anche l’Italia? Un primo segnale è arrivato dal governo Meloni lo scorso maggio quando ha deciso di astenersi insieme a Paesi come Russia, Iran e Polonia dall’approvazione dell’Accordo Pandemico dell’Oms. Ospite in studio, Antonello De Oto, docente di Diritto delle religioni all’Università di Bologna.

L’appuntamento con Presa Diretta 2025 è la domenica sera in prime time su Rai3.