Nuova puntata in prima serata su Rai3 e RaiPlay di “Presa Diretta“, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 12 ottobre 2025.

Presa Diretta 2025 stasera su Rai3: i temi di domenica 12 ottobre

Stasera, domenica 12 ottobre 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Al centro della puntata di stasera il reportage “Terra ultima chiamata” sull’emergenza climatica e la sesta estinzione di massa. L’aumento delle temperature globali, la liberazione di gas metano dovuta allo scioglimento del permafrost, la scomparsa progressiva dei ghiacciai e le specie animali e vegetali sempre più a rischio. Un viaggio che attraversa luoghi simbolo della crisi climatica per raccontare i segnali della possibile “sesta estinzione di massa”, come la definiscono numerosi scienziati.

Prima spazio ad “Aspettando PresaDiretta” che questa sera dedica un focus all’emergenza legata al consumo di crack. Protagoniste sono le madri che chiedono nuove norme per evitare di dover denunciare i propri figli, e i progetti di riduzione del danno come la distribuzione controllata di pipette per fumare la sostanza in sicurezza. Il reportage parte dalla Sicilia, dove genitori provenienti da tutta l’isola si ritrovano a Palermo per chiedere alle istituzioni interventi concreti e servizi di cura, ancora scarsi sul territorio. Segue un approfondimento da Bologna, dove le politiche locali puntano proprio sulla riduzione del danno. A discuterne in studio con Riccardo Iacona, c’è Roberta Balestra, presidente FeDerSerD, la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti per le Dipendenze.

PresaDiretta, il reportage “Terra ultima chiamata” stasera su Rai3

Nella puntata di stasera di “PresaDiretta” spazio al reportage “Terra ultima chiamata” dedicato al cambiamento climatico. Il viaggio inizia da Ny-Ålesund, nell’arcipelago delle Svalbard, presso la Base Dirigibile Italia del CNR, dove ricercatori italiani e internazionali studiano lo scioglimento del permafrost e l’aumento della concentrazione di metano di origine naturale in atmosfera. Poi si prosegue verso i laboratori dell’Agenzia Spaziale Europea, tra le montagne svizzere e nello spazio, dove i satelliti Biomass e CryoSat forniscono dati essenziali per monitorare le foreste e la fusione dei ghiacciai.

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, il ghiacciaio dei Forni ha già perso un terzo della sua superficie. Il reportage tocca anche il Salento, dove l’Università Federico II di Napoli studia lo stato di salute delle macroalghe, e Ischia, dove i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn osservano gli effetti dell’acidificazione dei mari. I numeri sono chiari: il 40% degli anfibi, il 27% dei mammiferi, il 12% degli uccelli e oltre un terzo delle piante rischiano l’estinzione. Un tema che riguarda tutti noi: a discuterne in collegamento Telmo Pievani, filosofo della scienza e divulgatore scientifico, per un approfondimento sui limiti e le implicazioni etiche della ricerca genetica.

L’appuntamento con PresaDiretta è la domenica sera su Rai3.