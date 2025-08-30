La 37ª edizione del Premio Marisa Bellisario 2025 – “Donne che fanno la differenza” arriva su Rai1. Una serata dedicata alle donne che, con tenacia, sacrificio, dedizione, talento e capacità manageriali, danno il loro contributo al nostro Paese, favorendone la crescita. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni dell’evento.

Premio Marisa Bellisario 2025 arriva in tv: l’appuntamento su Rai1

Stasera, sabato 30 agosto 2025 dalle ore 23.30, appuntamento su Rai1 con la 37ª edizione del Premio Marisa Bellisario 2025 – “Donne che fanno la differenza”. L’evento, registrato lo scorso giugno, nella cornice del Tempio di Venere, nel Parco Archeologico del Colosseo, si preannuncia come una serata imperdibile all’insegna del grande talento delle donne. Una serata condotta tra musica e spettacolo da Gabriele Corsi con la partecipazione di Francesca Michielin, Simone Cristicchi e tanti ospiti. Il Premio Maria Bellisario, istituito nel 1989 dalla Presidente Lella Golfo, è dedicato alle donne che, con tenacia, sacrificio, dedizione, talento e capacità manageriali, danno il loro contributo al nostro Paese, favorendone la crescita.

Un premio che prende il nome da Marisa Bellisario, illuminata dirigente d’azienda. Ma passiamo alle donne premiate durante la 37esima edizione. Si tratta di donne tutte con un altissimo profilo nel loro ambito lavorativo. Ecco tutte le vincitrici di questa edizione: la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola che ha ricevuto il Premio Internazionale.

E ancora tra le vincitrici della 37esima edizione del Premio Marisa Bellisario 2025 ci sono: Claudia Gerini, una delle attrici più amate dal pubblico, che ha avuto il Premio per lo Spettacolo e Alice D’Amato, campionessa olimpica a Parigi 2024, alla quale è andato il Germoglio d’Oro. Tra le premiate segnaliamo anche i premi dedicati all’Imprenditoria, ambito Management, Informazione, Istituzioni, lo Sport, e due Premi Speciali. Infine da segnalare anche i Premi a tre Neolaureate in Ingegneria, e i Premi alle Piccola, Media e Grande Azienda. Tutte le vincitrici sono state selezionate dalla Commissione esaminatrice, presieduta da Gianni Letta.

L’appuntamento con il Premio Marisa Bellisario 2025 è per sabato 30 agosto 2025 su Rai1.