Sono state diffuse le prime immagini di Portobello. La serie, che racconta il caso giudiziario di Enzo Tortora, prende il nome dal suo programma più famoso. Vediamo insieme alcune anticipazioni, il cast e la trama.

Portobello in arrivo nel 2026: le prime immagini

Marco Bellocchio ha scelto di portare sul piccolo schermo il caso giudiziario di Enzo Tortora. Il noto conduttore fu infatti arrestato il 17 giugno del 1983 e proprio il 17 giugno 2025 sono state diffuse le prime immagini del trailer della serie.

Dovremmo però attendere il 2026 per vederla. L’uscita è infatti prevista per il prossimo anno e sarà trasmessa sulla nuova piattaforma di streaming HBO Max. Al centro di Portobello sarà raccontato il caso giudiziario di Enzo Tortora a partire dal giorno dell’arresto quando l’immagine del conduttore in manette davanti a una caserma dei Carabinieri a Roma fece il giro dei principali media.

Il conduttore fu arrestato con l’accusa di traffico di droga e appartenenza alla camorra a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Testimonianze che nel corso del processo poi si rivelarono non attendibili. Nel 1985 Enzo Tortora fu condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per poi venire assolto il 15 settembre del 1986 con formula piena in appello. Sentenza che fu confermata un anno dopo dalla Cassazione. Un caso giudiziario che scosse l’Italia e portò all’introduzione di una nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il cast della serie: Fabrizio Gifuni è Enzo Tortota

Portobello è la prima produzione originale italiana annunciata dal gruppo Warner Bros. Discovery per HBO Max. Nel cast troviamo nel ruolo del protagonista Enzo Tortora l’attore Fabrizio Gifuni. Insieme a lui ci sono Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi e Salvatore D’Onofrio.

A firmare la sceneggiatura di Portobello è Marco Bellocchio insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.