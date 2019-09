Con l’inizio della nuova stagione televisiva torna anche Porta a Porta di Bruno Vespa, uno dei programmi simbolo di Rai1. Per la venticinquesima edizione del programma di approfondimento, il giornalista e scrittore preannuncia qualche piccola novità.

Porta a Porta su Rai1: al via dal 10 settembre 2019

Tutto pronto per il ritorno di “Porta a Porta“, il talk politico e di attualità condotto con grandissimo successo da Bruno Vespa in seconda serata su Rai1. Il debutto è previsto per martedì 10 settembre 2019 con la prima puntata della venticinquesima edizione che andrà in onda martedì, mercoledì e giovedì.

Per l’edizione numero 25 sono previste una serie di novità, ma al centro del programma ci saranno come sempre i temi di attualità, politica, i grandi fatti di cronaca e la società. Non solo, previste anche delle puntate speciali con Bruno Vespa pronto a raccontare, con tempestività e professionalità, eventi di carattere nazionale ed internazionale.

Il successo di Porta a Porta è innegabile: lo confermano i numeri e il seguito del pubblico che, da venticinque anni, segue con entusiasmo ed affetto il programma di Vespa.

Porta a Porta 25 anni in Rai: “il pubblico continua a starmi vicino”

Parlando dell’importantissimo traguardo dei 25 anni di Porta a Porta, il giornalista ha detto a RadiocorriereTv:

“Diciamo che sono un po’ di anni che faccio questo lavoro. L’azienda mi dà di nuovo fiducia e anche il pubblico, che è quelloche conta di più, continua a esserci molto vicino. Se Dio vorrà, dunque, in settembre cominceremo una nuova stagione di ‘Porta a Porta’, la venticinquesima, con qualche piccola novità”.

Considerato uno dei pilasti della tv di Stato, Bruno Vespa è profondamente legato alla Rai:

“e un pezzo della mia vita. Ho preso in mano il primo microfono della Rai a diciotto anni, ho vinto il concorso a ventiquattro anni e sono in televisione da cinquanta anni“.

50 anni di carriera in Rai di cui la metà trascorsi alla guida del programma di approfondimento. Parlando di ricordi però Vespa non alcun dubbio:

“Il ricordo più emozionante è stato l’incontro con Karol Wojtyla, quando era ancora cardinale”, mentre parlando degli eventi che più di altri l’hanno scosso ci sono il terremoto de L’Aquila e l’uccisione di Aldo Moro.

L’appuntamento con Porta a Porta 2019 è da martedì 10 settembre 2019 in seconda serata su Rai1