La Rai ha dedicato un’ampia programmazione alle Elezioni Europee 2019. Una vera e propria maratona televisiva in onda da domenica 26 a lunedì 27 maggio per raccontare il risultato uscito dalle urne per il rinnovo del Parlamento europeo e per la tornata di amministrative che ha chiamato al voto la Regione Piemonte e diverse grandi città italiane Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce. Ecco la programmazione Rai.

Elezioni Europee 2019 programmi su Rai1

Il primo appuntamento è domenica 26 maggio 2019 dalle ore 22.50 con lo “Speciale Porta a Porta elezioni europee” a cura di Tg1 e Rai1 con Bruno Vespa. Dalle ore 23 spazio ai primi exit poll e alle prime proiezioni sui voti reali. Non solo, dalle ore 23.00 su Rai3 al via lo “Speciale Tg3 elezioni europee” con i primi exit poll, ma anche con ospiti, politica e collegamenti da Bruxelles. Dalle ore 23.40, invece, su Rai2 al via lo Speciale Tg2 elezioni europee con le proiezioni e le analisi dei primi risultati.

Lunedì 27 maggio 2019, il giorno dopo le votazioni, si torna a parlare delle Elezioni Europee all’interno di UnoMattina dalle 6.45 alle 9.55. Successivamente sarà il TG1 ad occuparsene dalle ore 14.55 con lo “Speciale Tg1 elezioni amministrative“, mentre in prima serata spazio allo “Speciale Porta a Porta elezioni” condotto da Bruno Vespa. In studio ospiti e politici pronti a commentare e analizzare il voto europeo e il risultato delle amministrative.

Elezioni Europee 2019 in tv

Anche Rai2 fin dalle ore del mattino di lunedì 27 maggio 2019 si occuperà dei risultati di voti con “Tg2 Speciale elezioni europee” dalle ore 8.40 fino alle 12.00. Successivamente alle ore 14.00 appuntamento con il TG2 con i risultati di voto delle amministrative con una versione allungata con la partecipazione di ospiti e politici. Anche Rai2 dedica la prima serata ad un programma di approfondimento politico: dalle ore 21.00 spazio a “Tg2 Post”, mentre dalle ore 23.45 andrà in onda “Povera patria”.

Dalle ore 12.00 fino alle 12.50 di lunedì 27 maggio 2019 Rai3 trasmetterà lo “Speciale Agorà elezioni” con con ospiti in studio e collegamenti per le analisi dei risultati. A seguire “Speciale amministrative” dalle 16.30 alle 17.00. Spazio poi al TG3 sia nell’edizione serale che in quella delle 23.10 e dalle ore 24.00 appuntamento con “Tg3 Linea notte”.